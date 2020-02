Une vidéo révèle avant l'heure une nouvelle fonctionnalité organisationnelle pour Outlook baptisée "Spaces" Développée par Microsoft 0PARTAGES 4 0 Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité organisationnelle pour Outlook, appelée Spaces. WalkingCat, un utilisateur de Twitter, a révélé le nouvel outil dans une vidéo qui a fait l’objet d’une fuite le week-end dernier. Outlook Spaces semble avoir été conçu pour permettre aux utilisateurs de rassembler des courriels, des notes, des fichiers, des documents, des rendez-vous du calendrier et des listes de choses à faire dans un espace en ligne afin de faciliter leur suivi. Il semble qu'il pourrait être utile aux étudiants ou aux entreprises qui planifient des projets.





Microsoft n'a pas encore officiellement dévoilé Outlook Spaces, mais certains ont réussi à accéder au nouveau service sur le site de l’entreprise via DevTools. Spaces pourrait devenir l’une des premières composantes de Fluid. La firme de Redmond a présenté Fluid Framework (ou plus simplement Fluid) l’an dernier comme la solution représentant l’avenir de la collaboration Web et des services partagés ou interactifs. Fluid devrait être le moteur de l’avenir des expériences collaboratives de Microsoft Office sur le Web et introduire un nouveau modèle de document en redéfinissant le concept même de document. Fluid Framework pourra être connecté aux services basés sur l’intelligence artificielle comme le Projet Cortex et permettre de concevoir des applications distribuées flexibles et basées sur le Web.



Il faut noter qu’avec Fluid Framework le concept même de document est totalement réinventé. Un document est désormais considéré comme une application en nuage à laquelle plusieurs personnes peuvent accéder ou contribuer avec des graphiques, des tableaux, du texte, et plus encore. À l’heure actuelle, rien ne garantit qu’Outlook Spaces fonctionnera avec Fluid, mais tout semble indiquer que ce sera le candidat idéal pour ce type d’expérience. Toujours est-il que pour visualiser la fonctionnalité, vous devez vous connecter à Outlook en précisant votre compte Microsoft professionnel.





Microsoft décrit Outlook Spaces comme une application Web qui « rassemble vos documents, e-mails et événements en utilisant les termes de recherche que vous fournissez. Dans les prochaines versions, nous utiliserons l'IA pour aider à découvrir et à regrouper des éléments de travail dans Spaces ».



Source : Outlook



Et vous ?



Que pensez-vous de cette nouvelle initiative de Microsoft ?



Voir aussi



Microsoft Ignite 2019 : les annonces qu'il ne fallait pas rater lors de la conférence : au programme Microsoft Office, Cortana, Microsoft Teams et Fluid Framework

Microsoft Ignite 2019 : Microsoft a présenté des outils hybrides de gestion et d'analyse dans le cloud, renforçant son offre en matière de cloud computing Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité organisationnelle pour Outlook, appelée Spaces. WalkingCat, un utilisateur de Twitter, a révélé le nouvel outil dans une vidéo qui a fait l’objet d’une fuite le week-end dernier. Outlook Spaces semble avoir été conçu pour permettre aux utilisateurs de rassembler des courriels, des notes, des fichiers, des documents, des rendez-vous du calendrier et des listes de choses à faire dans un espace en ligne afin de faciliter leur suivi. Il semble qu'il pourrait être utile aux étudiants ou aux entreprises qui planifient des projets.Microsoft n'a pas encore officiellement dévoilé Outlook Spaces, mais certains ont réussi à accéder au nouveau service sur le site de l’entreprise via DevTools. Spaces pourrait devenir l’une des premières composantes de Fluid. La firme de Redmond a présenté Fluid Framework (ou plus simplement Fluid) l’an dernier comme la solution représentant l’avenir de la collaboration Web et des services partagés ou interactifs. Fluid devrait être le moteur de l’avenir des expériences collaboratives de Microsoft Office sur le Web et introduire un nouveau modèle de document en redéfinissant le concept même de document. Fluid Framework pourra être connecté aux services basés sur l’intelligence artificielle comme le Projet Cortex et permettre de concevoir des applications distribuées flexibles et basées sur le Web.Il faut noter qu’avec Fluid Framework le concept même de document est totalement réinventé. Un document est désormais considéré comme une application en nuage à laquelle plusieurs personnes peuvent accéder ou contribuer avec des graphiques, des tableaux, du texte, et plus encore. À l’heure actuelle, rien ne garantit qu’Outlook Spaces fonctionnera avec Fluid, mais tout semble indiquer que ce sera le candidat idéal pour ce type d’expérience. Toujours est-il que pour visualiser la fonctionnalité, vous devez vous connecter à Outlook en précisant votre compte Microsoft professionnel.Microsoft décrit Outlook Spaces comme une application Web qui « rassemble vos documents, e-mails et événements en utilisant les termes de recherche que vous fournissez. Dans les prochaines versions, nous utiliserons l'IA pour aider à découvrir et à regrouper des éléments de travail dans Spaces ».Source : Twitter Que pensez-vous de cette nouvelle initiative de Microsoft ?