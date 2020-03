À partir du 21 avril 2020, vous ne parlerez plus d'Office 365 mais de Microsoft 365. L'éditeur va enrichir son offre par abonnement pour séduire le plus grand nombre 0PARTAGES 4 0 Microsoft a annoncé les évolutions grand public d’Office 365, qui deviendront dès le 21 avril prochain Microsoft 365 Famille et Microsoft 365 Personnel. L'éditeur a expliqué : « Afin de permettre à chaque individu de réaliser ses ambitions, Microsoft met à disposition de tous, y compris les 38 millions d’utilisateurs actuels d’Office 365 dans le monde, deux nouvelles expériences sous forme d’abonnements. Ainsi, Office 365 devient Microsoft 365 pour le grand public avec Microsoft 365 Famille et Microsoft 365 Personnel ».



Le contrôle parental renforcé et centralisé



Microsoft Family Safety, une nouvelle application mobile conçue pour assurer la sécurité de l’ensemble de la famille, regroupant de nombreuses fonctionnalités dont les paramètres familiaux Xbox. Les parents pourront gérer les accès aux applications et le temps d’écran de leurs enfants sur les terminaux Windows, Android et Xbox ; en clair tout est synchronisé en un seul endroit et les limites peuvent être définies de manière centrale. La nouvelle application Microsoft Family Safety est conçue également pour permettre aux familles de partager leur emplacement. Semblable à l'application Find My App d'Apple, Microsoft Family Safety peut générer des notifications lorsqu'un membre de la famille quitte la maison, le travail ou l'école et permet le partage de position.





Teams s'invite chez le grand public



Bien que Skype soit la principale application de communication de Microsoft pour les consommateurs, il est clair que la société se concentre désormais davantage sur Microsoft Teams pour le travail et la maison. Microsoft va donné une préversion les nouvelles fonctionnalités de Teams qui feront désormais partie des abonnements Microsoft 365. Elles sont conçues pour permettre à vos amis et à votre famille de se connecter dans un chat en groupe ou par le biais d'appels vidéo, et de partager des listes de tâches, des photos et d'autres contenus en un seul endroit.



« Plus de 44 millions de personnes utilisent déjà Teams chaque jour au travail. Microsoft annonce aujourd’hui l’arrivée prochaine de la version grand public de Teams pour rester en contact avec ceux qui comptent chaque jour. Microsoft Teams s’enrichira également de nouvelles fonctionnalités pour permettre une gestion plus simple de son quotidien en regroupant les différentes tâches en un seul et même lieu. Il sera désormais possible de partager des listes de course, de planifier des voyages, d’organiser le planning de chaque membre de la famille ou encore de stocker des informations importantes comme les mots de passe Wi-Fi et les informations de compte en un seul endroit ».



Microsoft voudrait proposer ces nouvelles fonctionnalités Teams aux personnes qui planifient des voyages avec des amis ou à ceux qui organisent des clubs de lecture et des rassemblements sociaux. Cela ne signifie pas que Microsoft Teams remplacera Skype pour tout, mais c'est clairement là où une grande partie de l'énergie de Microsoft est concentrée en ce moment. Toutes ces fonctionnalités d'accueil de Microsoft Teams seront disponibles en préversion au courant de l'été, et en version stable plus tard cette année.





Une sécurité internet renforcée



Microsoft a évoqué de nouvelles fonctionnalités dans Microsoft Edge, pour renforcer la protection sur le web avec Password Monitor, pour simplifier la recherche avec la fonctionnalité Collections, mais aussi pour optimiser ses capacités d’écriture (suggestions de formulation, correcteur orthographique…) avec la disponibilité d’une nouvelle extension, Microsoft Editor, basée sur l’IA et disponible dans plus de 20 langues, dont le Français.



Parlant de Collections, un ingénieur Microsoft explique : « Si vous devez soudainement concevoir le programme scolaire de votre enfant ou si vous passez plus de temps à la maison à redécouvrir votre chef intérieur, les Collections peuvent être d'une grande aide. Les Collections vous permettent de collecter facilement des informations à partir de différents sites Web, de les organiser, de les exporter dans divers fichiers ou de simplement revenir à votre recherche plus tard et de reprendre là où vous vous étiez arrêté. Aujourd'hui, il peut être difficile de le faire, en particulier sur un grand nombre de sites Web différents et sur plusieurs appareils.



« Cliquez simplement sur le bouton Collections et un volet à droite de votre navigateur s'ouvre, où vous pouvez facilement faire glisser et déposer des pages Web, du texte ou des images dans un groupe - sans avoir à ouvrir une autre page ou application. Vous pouvez ensuite envoyer votre collection vers Word ou Excel. J'utilise Collections pour m'aider à créer des plans de cours pour mes enfants. Je recherche sur le Web toutes sortes d'idées intéressantes, puis je les fais glisser vers le volet Collections sur la droite, et quand j'ai terminé, d'une seule pression, il exporte la collection vers un beau document Word que je peux imprimer pour les enfants. Vous pouvez également partager votre collection en copiant et collant dans Outlook ou un autre service de messagerie ».



Lorsqu'il est activé, Password Monitor est une fonctionnalité qui vous avertit si les informations d'identification que vous avez enregistrées pour le remplissage automatique ont été détectées sur le dark web. Si Microsoft Edge découvre une correspondance avec l'un de vos nom d'utilisateur et mots de passe enregistrés, vous recevrez une notification dans le navigateur vous invitant à prendre des mesures. Grâce à un tableau de bord dans les paramètres, vous pouvez afficher une liste de toutes les informations d'identification divulguées et être routé vers leurs sites Web respectifs pour modifier votre mot de passe. Une fois le mot de passe modifié, enregistrez les nouvelles informations d'identification à remplir automatiquement. Password Monitor est attendu dans les canaux Insider au cours des prochains mois.





Edge dispose d'une fonctionnalité de prévention de pistage. Microsoft explique qu'elle est conçue pour vous protéger contre le suivi par des sites Web auxquels vous n’accédez pas directement, vous donnant plus de contrôle sur ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, vous pouvez sélectionner l'un des trois paramètres qui vous conviennent: de base, équilibré ou strict. Selon le paramètre que vous choisissez, Microsoft Edge ajuste les types de traceurs tiers bloqués. Vous pouvez vous servir du mode équilibré qui est le paramètre par défaut, mais utiliser le mode strict pour vos enfants. La prévention du suivi permet de mieux comprendre et de gérer qui vous suit en ligne.



Et bien d'autres fonctionnalités



Microsoft a parlé de pluisuers autres fonctionnalités :

Microsoft Editor, l’outil pour dévoiler l’auteur en chacun de nous: accessible dans Word et Outlook et disponible dans 20 langues dont le Français, Microsoft Editor propose désormais des fonctionnalités avancées pour rendre un texte plus fluide ou encore plus inclusif. Une fonctionnalité disponible en surlignant et en effectuant un simple clic droit.

accessible dans Word et Outlook et disponible dans 20 langues dont le Français, Microsoft Editor propose désormais des fonctionnalités avancées pour rendre un texte plus fluide ou encore plus inclusif. Une fonctionnalité disponible en surlignant et en effectuant un simple clic droit. Presenter Coach dans PowerPoint, pour devenir un ténor des présentations en public : cette nouvelle fonctionnalité, alimentée par l’IA, aidera chacun à améliorer son discours à l’oral. Via une fenêtre en bas de l’écran, elle indiquera si la prise de parole est correctement rythmée, proposera des reformulations ou encore s’il y a une lecture trop systématique du contenu des diapositives.

cette nouvelle fonctionnalité, alimentée par l’IA, aidera chacun à améliorer son discours à l’oral. Via une fenêtre en bas de l’écran, elle indiquera si la prise de parole est correctement rythmée, proposera des reformulations ou encore s’il y a une lecture trop systématique du contenu des diapositives. PowerPoint Designer, pour révéler sa fibre créative: développer sa créativité tout en gagnant du temps dans Word, Excel et bien sûr Powerpoint, est désormais un jeu d’enfant. Parmi les nouvelles fonctionnalités : en un clic, un simple texte se transforme en frise chronologique visuelle, ou encore, plusieurs styles de mise-en-page sont proposés à l’ajout d’un visuel. Les utilisateurs auront accès à plus de 8000 images et 175 vidéos dans Getty Images, 300 styles de police et 2800 icônes pour créer des documents visuels et attractifs.

développer sa créativité tout en gagnant du temps dans Word, Excel et bien sûr Powerpoint, est désormais un jeu d’enfant. Parmi les nouvelles fonctionnalités : en un clic, un simple texte se transforme en frise chronologique visuelle, ou encore, plusieurs styles de mise-en-page sont proposés à l’ajout d’un visuel. Les utilisateurs auront accès à plus de 8000 images et 175 vidéos dans Getty Images, 300 styles de police et 2800 icônes pour créer des documents visuels et attractifs. De nouvelles fonctionnalités dans Outlook permettant de synchroniser son calendrier personnel à son calendrier professionnel et ainsi d’avoir une vue d’ensemble de son planning, tout en conservant une confidentialité optimale.

De nouvelles fonctionnalités Excel pour mieux gérer son quotidien : Excel propose de nouveaux modèles et fonctionnalités de gestion de la donnée sur 100 typologies de sujets différents (régime alimentaire, hobbies, destinations de vacances…). A partir d’un simple mot, Excel propose les données associées pour aider l’utilisateur à faire le bon choix. Money in Excel est par ailleurs l’outil idéal pour faciliter la gestion, le suivi et l’analyse de vos finances personnelles – disponible dans un premier temps aux Etats-Unis, cette dernière fonctionnalité le sera rapidement en France.



Tarification



Microsoft 365 Famille et Microsoft 365 Personnel seront disponibles dès le 21 avril prochain :

Microsoft 365 Personnel :

Disponible à 6,99€/mois exclusivement en ligne sur le Microsoft Store ; Disponible à 69€/an chez les distributeurs en version prépayée de 12 mois, ainsi qu’en ligne sur le Microsoft Store au travers de différentes options

Microsoft 365 Famille :

Disponible à 9,99€/mois exclusivement en ligne sur le Microsoft Store ; Disponible à 99€/an chez les distributeurs en version prépayée de 12 mois, ainsi qu’en ligne sur le Microsoft Store au travers de différentes options



Il est à noter que tous les abonnés Office existants seront automatiquement basculés vers la version de Microsoft 365 correspondant à leur offre actuelle.



Source :



Et vous ?



Disposez-vous d'un compte Office 365 ?

Si oui, comment accueillez-vous ces offres ? Quels sont les éléments qui vous intéressent le plus ?

Si non, que pensez-vous de ces offres ? Lesquelles pourraient vous faire franchir le pas ?

