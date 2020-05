Microsoft Outlook, ou simplement Outlook est un gestionnaire d'informations personnelles de Microsoft, disponible dans le cadre de la suite Microsoft Office. Malgré tout ce qu’elle apporte comme fonctionnalités à ses utilisateurs, la version basée sur le web de cette application se trouve être en concurrence avec le géant Gmail. Jusqu’à présent, Gmail possédait un avantage en raison de ses fonctionnalités basées sur ML comme la prédiction de texte, mais les choses sont peut-être sur le point de changer.En effet, c’est au cours de la semaine dernière que Microsoft a mis à jour sa feuille de route concernant les fonctionnalités de Microsoft 365 dont fait partie la version d’Outlook basée sur le web. La mise à jour consistait en l’ajout d’une tâche traduisant le fait que Microsoft compte inclure à Outlook, la fonctionnalité de prédiction textuelle. Dans la description ajoutée par Microsoft, on peut lire : « En utilisant une technologie intelligente, Outlook prédira le texte pendant que vous tapez. Utilisez simplement la touche Tab pour accepter la prédiction de texte ».Il est clair que Microsoft ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La société prévoit entre autres d’introduire une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de programmer à leur guise le moment de l’envoi des e-mails ainsi que la possibilité d'afficher et d'affecter des catégories aux tâches. Il est encore prévu plusieurs autres modifications qui laissent clairement voir que le but visé ici est de se rapprocher au maximum de ce que propose Gmail.Les nouvelles fonctionnalités dont sera doté Outlook promettent d’être assez intéressantes, mais tout cela suffira-t-il pour faire de l’ombre à Gmail ? Quoi qu’il en soit, ce seront les utilisateurs qui profiteront le plus de cette concurrence, puisque se voyant rattrapé en termes de fonctionnalités, on peut s’attendre à ce que Gmail nous en propose encore plus très bientôt.Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous que cela suffise pour faire de l’ombre à Gmail ?