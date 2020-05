Avantage club : clés Windows 10 Pro à 8,67 € et Office 2016 à 19,79 €, KeysWorlds offre jusqu'à 50 % de réduction sur les produits Office et Windows 0PARTAGES 3 0 Vous avez installé Windows 10 ou Office sur une nouvelle machine, et vous tournez sous une version d'évaluation qu'il faudra activer pour profiter pleinement et sans gêne de toutes les fonctionnalités proposées ? KeysWorlds.com vous propose des offres spéciales dans le cadre de son Keys Worlds Summer 2020 Deal.



KeysWorlds.com est un site spécialisé dans la vente de clés d'activation pour différents logiciels et jeux. Grâce à ce site, des milliers d'internautes partout dans le monde ont acheté à des prix intéressants et reçu en quelques minutes leurs clés pour activer différents produits. Aujourd'hui, la plateforme baisse encore ses prix pour les produits Office et Windows.



50 % de remise sur les produits MS Office



Il s'agit de l'offre de vente la plus sollicitée de Keys Worlds. Vous pouvez utiliser le code coupon « DLZ50 » pour obtenir un rabais de 50 % sur votre achat MS Office. C'est une offre que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et qui va certainement entraîner une ruée des internautes qui voudront commander leur clé Office avant l'expiration du code de réduction.



38 % de remise sur Windows



Si vous avez besoin d'autre chose que MS Office, sachez que le Keys Worlds Summer 2020 Deal couvre aussi les produits Windows 10 pour lesquels vous pourrez bénéficier d'un rabais de 38 %. Pour profiter de cette offre, vous devez utiliser le code coupon « DLZ38 » lors de votre achat.





Ci-dessous la liste des offres Office et Windows :



Windows 10 Professionnel à 8,67 €

Windows 10 Famille à 9,29 €

Windows 10 Professionnel (2 PC) à 14,25 €

MS Office 2016 Professionnel Plus (1PC) à 19,79 €

MS Office 365 Professionnel Plus (1PC) à 15,39 €

MS Office 2019 Professionnel Plus (1PC) à 29,50 €

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro à 23,39 €

Windows 10 Famille + Office 2016 Pro à 22,79 €

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro à 35,00 €

Windows 10 Famille + Office 2019 Pro à 36,00 €

MS Office 2016 Famille et Entreprise pour mac à 29,99 €

MS Office 2019 Famille et Entreprise pour mac à 47,49 €

MS Office 2016 Famille et Étudiant - 1 utilisateur à 18,89 €

MS Office 2019 Famille et Étudiant - 1 utilisateur à 36,22 €

MS Office 2019 Professionnel Plus - 5 PC à 74,99 €

MS Office 2016 Professionnel Plus - 5 PC à 51,49 €



Précisons encore qu'il s'agit d'offres promotionnelles qui ne seront pas disponibles pendant longtemps, car de nombreux d'internautes ont déjà commencé à profiter de ces prix réduits. Si vous êtes intéressé par l'une de ces offres, assurez-vous de saisir cette opportunité dès maintenant.



