Licence perpétuelle vs abonnement : à chaque solution ses avantages et ses inconvénients

À l'instar d'Adobe et de sa formule Creative Cloud, l’offre dans le nuage Microsoft 365 introduit un nouveau modèle économique visant à fidéliser le consommateur en lui proposant des mises à jour régulières tout au long de son abonnement.

Avec une licence perpétuelle le consommateur effectue un achat d’emblée par contre l’abonnement s’apparente à une location de logiciel.

Avec une licence perpétuelle, il est possible d'utiliser les applications aussi longtemps qu'on le souhaite même lorsque ces dernières ne sont plus prises en charge par Microsoft.

Microsoft 365 est lié à un utilisateur disposant d'un compte Microsoft. Ce dernier peut gérer la validité des licences et installer les logiciels sur les machines de son choix. Une licence perpétuelle est pour sa part liée à une machine en particulier.

Microsoft commercialise Office 2019 en version Famille et Étudiant à 149 euros. À titre de comparaison, la souscription Microsoft 365 Personnel (pour un seul compte Microsoft) est facturée à 69 euros par an et propose Word, Excel, PowerPoint, Outlook mais également Access et Publisher sur PC (ainsi que OneNote disponible gratuitement). À cela s'ajoutent des options premium pour OneDrive et Skype.

La version actuelle d'Office 2019 bénéficie de sept années de mises à jour de sécurité. L’on ne sait pas encore ce qu’il en sera de celle à venir, mais c’est une raison pour laquelle une licence perpétuelle peut être un choix judicieux.

La tendance croissante à proposer des logiciels sur abonnement a fait craindre à de nombreux utilisateurs qu'Office 2019 serait la dernière version perpétuelle disponible moyennant un paiement unique. Ces dernières années en effet, l’entreprise a particulièrement mis en avant son offre Microsoft 365 accessible sur abonnement pour donner l’accès à la suite bureautique au sein de laquelle on retrouve : Word, Excel, PowerPoint, Outlook ainsi que des serveurs tels qu'Exchange, SharePoint et Skype pour les entreprises. Dans un récent billet de blog Microsoft confirme : « Microsoft Office verra également une nouvelle version perpétuelle pour Windows et Mac au cours du second semestre de l’année 2021. »Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?Licence perpétuelle ou abonnement : de quel bord êtes-vous ? Pourquoi ?