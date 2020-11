Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Que pensez-vous de l’utilisation de tels moyens pour juger de la productivité d’un développeur ? Que pensez-vous de l’utilisation de tels moyens pour juger de la productivité d’un développeur ?

Beaucoup trop invasif, mais c'est dans l'ère du temps, j'ai l'impression. Un de mes proches travaille dans le la vente de voyages, et les équipes sont sondées comme cela; Chacun possède un score mensuel, et le meilleur score du mois précédent est l'objectif à dépasser le mois suivant. Ca me paraît complètement aberrant dans le sens où certaines conditions (Notamment la période, maintenant le virus, ou même l'économie en général) peuvent influer sur la performance des employés sans qu'ils n'aient de pouvoir sur ces causes.

En gros, on tient rigueur et on pénalise les employés pour des choses qui pourtant ne dépendent pas d'eux.

Envoyé par Patrick Ruiz

Y a-t-il une certaine pertinence pour les employeurs à faire usage de tels outils ?

C'est parfaitement logique et ça s'inscrit dans la démarche de productivité "bête et méchante" qui dicte qu'il faut faire grossir les chiffres pour maintenir l'entreprise en marche. D'autant plus que le télétravail peut entraîner des dérives inquiétantes pour certains cas de paresse, c'est pas la règle, mais ça arrive à coup sûr. Le problème étant que cet outil ne permettra jamais de garantir la pérennité d'une entreprise, malgré les sacrifices qu'il implique au niveau personnel pour les employés. Je ne resterais clairement pas dans une telle entreprise, en temps que développeur. Pour moi, ce qui prime dans une entreprise est l'esprit d'équipe, c'est de savoir que tout le monde peut compter sur ses collègues, que l'on est pas seul contre tous. Ce qui s'oppose diamétralement à ce genre d'individualisme de performance que propose ce logiciel.

Envoyé par Patrick Ruiz

Selon vous, sur quels critères doit-on s'appuyer pour juger de la productivité d'un travailleur de la filière programmation informatique en particulier ?

Pour se permettre de juger la productivité, il faudrait avoir une estimation extrêmement fiable et précise du coût en temps-homme de développement. Ensuite, la productivité d'un employé serait calculée selon le prorata du temps-homme utilisé réel, versus le temps-homme estimé. Ce serait donc un genre de bilan, plus qu'un suivi en temps réel.

Mettons qu'un projet demande 50h, comme l'exemple donné, si l'estimation était correcte, ça ne choquerait pas de voir le travail être fait sur cette durée, et j'appuie sur le fait que 50h de travail sur une tâche, ça peut arriver. (Surtout lorsqu'un cahier des charges est mal établi/modifié en amont)

Envoyé par Patrick Ruiz

Accepteriez-vous de travailler en étant surveillé de façon aussi active ?

Clairement non. Beaucoup trop d'aspect humains sont négligés; La connaissance des règles-métier, la connaissance technique de l'employé, et les conditions actuelles de travail sont beaucoup trop importantes pour se fier simplement à un outil de suivi de projet comme celui-là. On pourrait arriver à une situation de stress intense pour la personne surveillée, alors qu'elle fait de son mieux pour compléter sa tâche, ce qui est prohibitif pour une personne qui, avec le temps, pourrait devenir un élément important de l'équipe.