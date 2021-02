Qu'est-ce qui va changer avec la nouvelle version d'Office ?





Quels sont les changements relatifs au prix des produits ?

Microsoft développe et distribue les différentes versions de sa suite bureautique Microsoft Office depuis bientôt 30 ans, avant d'ajouter en 2011 Office 365, une version de la suite accessible via le cloud. Dans un article publié jeudi sur son blogue, l'entreprise a donné plus de détails sur l'avenir de Microsoft Office. La prochaine version d'Office sera une version à prix fixe et sera disponible dans le courant de l'année. Microsoft a souligné que si son principal objectif reste son offre d'abonnement Microsoft 365, il lancera l'achat unique d'Office 2021 pour ceux qui ne sont pas prêts à passer au cloud.Jeudi, Microsoft a annoncé qu'Office 2021 sera livré en deux versions : une appelée Office LTSC (Long Term Servicing Channel) pour les utilisateurs commerciaux, et une pour l'usage personnel. Office LTSC comprendra des fonctions d'accessibilité améliorées, des améliorations de performance dans Word, Excel et PowerPoint, et des améliorations visuelles, comme la prise en charge du mode sombre dans les applications. Il est destiné à des situations particulières, par opposition à une organisation entière, comme les dispositifs de contrôle des processus dans l'atelier de fabrication qui ne sont pas connectés à Internet.« Nous avons conçu Office LTSC pour un ensemble limité de situations spécifiques : des dispositifs réglementés n'autorisant pas des mises à jour de fonctionnalités sur des années, des dispositifs de contrôle de processus dans l'atelier de fabrication qui ne sont pas connectés à Internet, et des systèmes spécialisés qui doivent rester verrouillés dans le temps et nécessitent un canal de service à long terme. Nous pensons que la plupart des clients qui utilisent Office LTSC ne le feront pas dans toute leur organisation, mais seulement dans des scénarios spécifiques », a déclaré Microsoft.Toutefois, l'entreprise rassure que cela n'engendrera pas de coûts d'infrastructure supplémentaires. « La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez déployer Office LTSC et la version Microsoft 365 d'Office avec les mêmes outils de déploiement », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que cela lui permettra d'aligner Office et Windows pour soutenir les mêmes scénarios limités. Le LTSC d'Office et le LTSC de Windows 10 resteront tous deux régis par la politique de cycle de vie fixe. Les deux produits seront pris en charge pendant 5 ans, et la prochaine version perpétuelle d'Office LTSC et de Windows 10 LTSC sera lancée au cours du second semestre de cette année civile.En outre, sans accès au cloud, Office LTSC n'inclura qu'un sous-ensemble de la valeur trouvée dans Microsoft 365 Apps, en s'appuyant sur les fonctionnalités incluses dans les versions précédentes. Ainsi, la prochaine version d'Office ne sera pas livrée avec l'application client Skype for Business, qui sera disponible en téléchargement dans le Microsoft Store. Elle sera livrée avec l'application Microsoft Teams, permettant aux clients d'activer et de tester cette expérience s'ils le souhaitent. Et comme mentionné plus haut, elle n'inclura quelques mises à mineures pour les applications type.En revanche, Microsoft 365 continuera à recevoir les dernières innovations en matière de collaboration moderne, de sécurité avancée et de capacités intelligentes et les expédiera dès qu'elles seront disponibles. Par ailleurs, en ce qui concerne la version d'Office 2021 pour les particuliers et les petites entreprises, Microsoft a déclaré qu'elle sera également disponible plus tard dans l'année. Office 2021 sera soutenu pendant cinq ans avec le modèle traditionnel d'"achat unique".En avril dernier, Microsoft a transformé l'offre Office 365 en Microsoft 365, un service d'abonnement qui a ajouté des fonctionnalités supplémentaires à la suite d'outils logiciels, mais qui exige un paiement mensuel de 7 dollars pour un plan individuel ou de 10 dollars pour une famille de six personnes maximum. La société a déclaré qu'elle continuera à se concentrer sur le cloud, mais elle comprend que tout le monde n'est pas prêt à franchir ce pas. Elle estime qu'il est possible d'utiliser gratuitement les applications Microsoft 365 comme Word, PowerPoint et Excel en ligne avec des fonctionnalités limitées.Cependant, vous aurez besoin soit d'une version perpétuelle, soit d'un abonnement pour profiter pleinement de leurs capacités. Après ce changement, certains se sont demandé si Office 2019 serait la dernière version perpétuelle du logiciel. Mais Microsoft a annoncé son intention de lancer une version perpétuelle d'Office dans un article de blogue en septembre 2020. Ainsi, jeudi, l'entreprise a annoncé que, comme pour les versions précédentes, la nouvelle version d'Office LTSC sera toujours une licence "perpétuelle" basée sur le dispositif. Il devrait toutefois y avoir des changements de prix à certains niveaux.« Nous l'avons conçue comme un produit spécialisé destiné à des scénarios spécifiques et nous augmenterons le prix d'Office Professional Plus, d'Office Standard et celui des applications individuelles jusqu'à 10 % au moment de la disponibilité générale. Et, comme on nous demande toujours, lors de la sortie, s'il y aura une autre version, je suis heureux de confirmer notre engagement à en sortir une autre à l'avenir », a déclaré Jared Spataro, vice-président de la division Microsoft 365. Il a ajouté que plus d'informations seront disponibles sur les deux variantes d'Office 2021 lorsqu'elles seront proches de la disponibilité générale.Selon le billet de blogue, les deux variantes auront des versions Windows et Mac, et seront livrées avec l'application OneNote. Ils seront aussi disponibles en versions 32 et 64 bits. Microsoft donnera aussi dans les prochains mois des informations supplémentaires sur la prochaine version de Visio, Project, Exchange Server, Skype for Business Server et SharePoint Server dans les prochains mois.Source : Microsoft Que pensez-vous de l'annonce de Microsoft ?Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités d'Office 2021 ?