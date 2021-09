la fonctionnalité XLOOKUP : Utilisez la fonction XLOOKUP pour rechercher des éléments dans un tableau ou une plage par ligne. Par exemple, recherchez le prix d'une pièce automobile par le numéro de pièce ou recherchez le nom d'un employé en fonction de son ID d'employé. Avec XLOOKUP, vous pouvez rechercher dans une colonne un terme de recherche et renvoyer un résultat de la même ligne dans une autre colonne, quel que soit le côté de la colonne de retour.

Formules de tableau dynamique : Les formules Excel qui renvoient un ensemble de valeurs, également appelé tableau, renvoient ces valeurs aux cellules voisines. Ce comportement est appelé débordement. Les formules qui peuvent renvoyer des tableaux de taille variable sont appelées formules matricielles dynamiques. Les formules qui renvoient actuellement des tableaux qui se déversent avec succès peuvent être appelées formules matricielles déversées.

Lorsque vous appuyez sur Entrée pour confirmer votre formule, Excel dimensionnera dynamiquement la plage de sortie pour vous et placera les résultats dans chaque cellule de cette plage. Si vous écrivez une formule matricielle dynamique pour agir sur une liste de données, il peut être utile de la placer dans un tableau Excel, puis d'utiliser des références structurées pour faire référence aux données. En effet, les références structurées s'ajustent automatiquement à mesure que des lignes sont ajoutées ou supprimées de la table.

Rechercher des e-mails dans Outlook pour Windows : Dans Outlook, utilisez la recherche instantanée pour trouver rapidement des e-mails dans votre boîte de réception encombrée ou dans l'un de vos nombreux dossiers.

Jared Spataro, vice-président d'entreprise pour Microsoft 365, a annoncé le 19 août sur le site de Microsoft une augmentation des prix pour Office 365, Microsoft office 365 est la marque désignant un abonnement à la dernière version de Microsoft Office et à un ensemble de services Cloud. « Nous annonçons aujourd'hui des modifications de notre tarification commerciale pour Microsoft 365, la première mise à jour substantielle depuis le lancement d'Office 365 il y a dix ans. Cette nouvelle tarification reflète la valeur ajoutée que nous avons apportée à nos clients au cours des dix dernières années », a déclaré Jared Spataro.Vous faites partie de ceux qui ne veulent pas s'abonner à Microsoft 365 ? Ne vous inquiétez pas : les consommateurs et les petites entreprises pourront acheter Office 2021 en une seule fois cet automne, en même temps que Windows 11 sera lancé. Office 2021 est une mise à niveau d'Office 2019 qui arrivera à la fois sur Windows et macOS le 5 octobre, a annoncé Microsoft.Microsoft a précédemment souligné que même si son objectif principal reste son offre d'abonnement, Microsoft 365, il publiera l'achat unique d'Office 2021 pour ceux qui ne sont pas prêts à passer au cloud.Office 2021 sera proposé en deux versions : une pour les utilisateurs commerciaux, appelée Office LTSC (qui signifie Long Term Servicing Channel), et une pour un usage personnel. Office LTSC est en disponibilité générale depuis le 16 septembre, selon un billet de Microsoft, et comprend des fonctionnalités d'accessibilité améliorées, des améliorations des performances dans Word, Excel et PowerPoint, ainsi que des améliorations visuelles, telles que la prise en charge du mode sombre dans toutes les applications. Il est destiné à des situations spécialisées, par opposition à une organisation entière, telles que des dispositifs de contrôle de processus sur l'atelier de fabrication qui ne sont pas connectés à Internet.« Nous avons conçu Office LTSC pour un ensemble limité de situations spécifiques : des dispositifs réglementés n'autorisant pas des mises à jour de fonctionnalités sur des années, des dispositifs de contrôle de processus dans l'atelier de fabrication qui ne sont pas connectés à Internet, et des systèmes spécialisés qui doivent rester verrouillés dans le temps et nécessitent un canal de service à long terme. Nous pensons que la plupart des clients qui utilisent Office LTSC ne le feront pas dans toute leur organisation, mais seulement dans des scénarios spécifiques », expliquait alors Microsoft.Pendant ce temps, Office 2021 pour un usage personnel arrivera le 5 octobre, bien que Microsoft n'ait pas encore annoncé d'informations sur les prix.Les deux versions d'Office seront prises en charge sur Windows et Mac et seront livrées avec l'application OneNote. Elles seront également décliné en versions 32 et 64 bits, selon la publication. Microsoft prendra en charge le logiciel pendant cinq ans et a déclaré qu'il ne prévoyait pas de modifier le prix au moment de la sortie.En avril 2020, Microsoft a fait la transition d'Office 365 vers Microsoft 365, un service d'abonnement qui ajoutait plus de fonctionnalités à la suite d'outils logiciels, mais nécessitait un paiement mensuel de 7*$ pour un plan individuel ou de 10*$ pour une famille de six personnes maximum (ce prix augmentera en mars 2022).Pour soutenir la flambée des prix annoncée, Microsoft a présenté également une nouvelle catégorie d'applications collaboratives dans Teams, permettant aux personnes et aux organisations de travailler de manière hybride grâce à des intégrations profondes avec Power Platform, Whiteboard, Lists, Planner, Shifts, Forms et SharePoint. Des sociétés telles qu'Adobe, Atlassian, Salesforce, SAP, ServiceNow et Workday ont créé des applications qui s'intègrent parfaitement à Teams, en intégrant directement les processus et fonctions de l'entreprise dans le flux de travail. Elle a introduit la collaboration en temps réel dans les applications de bureau Word, Excel et PowerPoint, tandis qu'un ensemble croissant de fonctionnalités telles que les mentions, l'attribution de tâches, les commentaires et l'enregistrement automatique ont simplifié l'expérience de collaboration.Microsoft a également ajouté des fonctionnalités de conformité qui aident les organisations à réduire les risques et à répondre aux exigences réglementaires croissantes telles que la recherche de contenu, l'eDiscovery et le maintien des litiges de base. La gestion intégrée des appareils mobiles (MDM) et d'autres outils de gestion comme Microsoft Endpoint Manager aident les administrateurs à prendre en charge les effectifs distants et hybrides.Cette fois-ci, la société a déclaré que son objectif principal resterait sur le cloud, mais elle comprend que tout le monde n'est pas prêt à franchir cette étape. Bien que vous puissiez utiliser gratuitement des applications Microsoft 365 comme Word, PowerPoint et Excel en ligne avec des fonctionnalités limitées, vous aurez besoin d'une version perpétuelle ou d'un abonnement pour profiter pleinement de leurs capacités.Certains se sont demandé si Office 2019 serait la dernière version à prix fixe du logiciel, depuis l'arrivée de Microsoft 365. Mais ensuite, Microsoft a annoncé son plan pour une nouvelle version à prix fixe d'Office dans un billet de blog de septembre.Dans un billet annonçant la disponibilité d'Office LTSC, Jared Spataro,a déclaré :« Lorsque nous nous tournons vers l'avenir du travail, il est clair qu'il sera construit et alimenté par le cloud. Microsoft est à la pointe des innovations qui permettent à nos clients de donner à leurs employés les moyens de travailler de manière plus collaborative, efficace et sécurisée. Alors que nous entrons dans un monde où le travail hybride est la nouvelle norme, le cloud offre aux équipes un potentiel illimité pour se connecter et créer des expériences immersives qui créent des liens et progressent. Investir dans ces types de solutions basées sur le cloud restera notre priorité.« Nous savons également que certains clients ne sont pas prêts à migrer vers le cloud. Nous restons déterminés à soutenir nos clients et ces scénarios. Plus tôt cette année, nous avons présenté en avant-première le canal de maintenance à long terme (LTSC) de Microsoft Office pour Windows et macOS. Aujourd'hui, nous annonçons la disponibilité générale de cette prochaine version perpétuelle d'Office pour les clients commerciaux et gouvernementaux.« Office LTSC est conçu pour des scénarios spécifiques : appareils réglementés qui ne peuvent pas accepter les mises à jour de fonctionnalités, appareils de contrôle de processus sur l'atelier de fabrication et systèmes spécialisés qui ne peuvent pas se connecter à Internet. Pour répondre à ce besoin, Office LTSC fournira une version verrouillée dans le temps des outils de productivité familiers. Bien qu'il offre des améliorations de performances et une accessibilité étendue, il n'offrira pas les capacités basées sur le cloud des applications Microsoft 365 telles que la collaboration en temps réel et l'automatisation pilotée par l'IA dans Word, Excel et PowerPoint, ainsi que les capacités de sécurité et de conformité qui offrent des fonctionnalités supplémentaires. confiance dans un monde hybride.« Bien qu'il ne s'agisse pas de notre dernière version perpétuelle, nous continuons à faire des investissements qui permettent aux clients d'adopter encore plus facilement Microsoft 365. Début 2020, nous avons publié une offre basée sur les appareils pour Microsoft 365 qui offre une véritable expérience utilisateur pour organisations qui s'appuient sur des postes de travail partagés. Plus tard dans l'année, nous avons publié un accès hors ligne étendu pour aider les chercheurs sur le terrain, les travailleurs humanitaires et d'autres personnes qui se déconnectent occasionnellement pendant des mois. Microsoft 365 offre l'expérience Office la plus productive et la plus sécurisée disponible, et nous ajoutons régulièrement de nouvelles fonctionnalités, notamment des innovations en matière de collaboration, d'IA, de sécurité, etc. »Par rapport à Office 2019, la dernière version « perpétuelle » d'Office, la nouvelle version comprend :La liste exhaustive est disponible sur la page de Microsoft.Source : Microsoft Que pensez-vous de cette formule ?Êtes-vous un utilisateur de cette suite bureautique ? Lui préférez-vous sa version cloud ou sa version locale ? Pourquoi ?