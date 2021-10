Licence perpétuelle vs abonnement : à chaque solution ses avantages et ses inconvénients

À l'instar d'Adobe et de sa formule Creative Cloud, l’offre dans le nuage Microsoft 365 introduit un nouveau modèle économique visant à fidéliser le consommateur en lui proposant des mises à jour régulières tout au long de son abonnement.

Avec une licence perpétuelle le consommateur effectue un achat d’emblée par contre l’abonnement s’apparente à une location de logiciel.

Avec une licence perpétuelle, il est possible d'utiliser les applications aussi longtemps qu'on le souhaite même lorsque ces dernières ne sont plus prises en charge par Microsoft.

Microsoft 365 est lié à un utilisateur disposant d'un compte Microsoft. Ce dernier peut gérer la validité des licences et installer les logiciels sur les machines de son choix. Une licence perpétuelle est pour sa part liée à une machine en particulier.

Les versions perpétuelles disposent de mises à jour de sécurité pour une durée limitée.

Office 2021 sera la prochaine version perpétuelle de la suite Office de Microsoft. Elle est conçue pour les entreprises et les particuliers qui souhaitent éviter la version d'Office accessible par le biais d'un abonnement.L'offre famille et étudiant sera accessible au prix de 150 $. Elle comprendra Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Microsoft Teams pour PC et Mac. L'offre famille et entreprise pour sa part le sera au prix de 250 dollars. Elle comprendra tout ce qui se trouve dans la version famille et étudiant plus Outlook pour PC et Mac, ainsi que les droits d'utilisation de toutes les applications Office à des fins professionnelles.Microsoft 365 pour sa part comprend des versions premium de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, OneDrive, Microsoft Editor et Microsoft Family Safety pour PC, Mac et mobile, ainsi qu’Access et Publisher pour PC. Pour les particuliers, Microsoft 365 Personal coûte 7 dollars par mois ou 70 dollars par an. Pour les familles et les ménages comptant jusqu'à six personnes, Microsoft 365 Family coûte 10 dollars par mois ou 100 dollars par an. Les abonnés recevront automatiquement les mises à jour visuelles des applications à partir du 5 octobre et recevront Microsoft Teams tout au long des mois d'octobre et de novembre.Licence perpétuelle ou abonnement : de quel bord êtes-vous ? Pourquoi ?Que pensez-vous du choix de plus en plus répandu des éditeurs de proposer des logiciels contre un abonnement ?