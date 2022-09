Les utilisateurs d'Excel sur Windows et Mac pourront bientôt automatiser les tâches répétitives . Microsoft estime que cette fonctionnalité va améliorer la productivité des utilisateurs du tableur.

Il y a quelques mois, Microsoft a ajouté la possibilité pour les membres d'une équipe d'un site SharePoint de collaborer, de visualiser et d'exécuter facilement des scripts appartenant à l'équipe sur leurs classeurs Excel. Cependant, Office Scripts, un ensemble de fonctionnalités d'automatisation, est actuellement limité à Excel pour le Web. Cela changera le mois prochain, car Microsoft promet de l'apporter à davantage de plateformes, à savoir Mac et Windows. Selon la page de la feuille de route de Microsoft 365, les utilisateurs d'Excel sur Mac et Windows pourront automatiser leurs tâches répétitives sur les feuilles de calcul.Ces derniers seront en mesure de créer, modifier et exécuter des scripts dans Excel pour Windows et Mac à l'aide de l'éditeur de code et du volet de tâche "Tous les scripts", exactement comme avec Excel pour le Web. La possibilité de créer, de modifier et d'exécuter Office Scripts dans Excel serait très utile, notamment sur les lieux de travail. Vous pouvez facilement automatiser vos tâches quotidiennes, sans vous soucier d'oublier des étapes. L'objectif de l'automatisation des tâches dans Excel est d'améliorer la productivité, non seulement pour l'utilisateur individuel, mais aussi pour les autres dans l'univers Microsoft 365.Théoriquement, l'automatisation effectuée par un utilisateur peut être utilisée par d'autres, bien que chacun ait sa façon préférée de faire les choses. Les utilisateurs peuvent enregistrer ce qu'ils ont fait avec "Action Recorder", qui crée un script en langage TypeScript pouvant être exécuté à nouveau en cas de besoin. Dans un document en ligne de Microsoft sur Office Scripts, la firme de Redmond explique que les scripts créés et modifiés avec l'éditeur de code peuvent ensuite être partagés au sein de l'entreprise, ce qui permet aux collègues d'automatiser leurs flux de travail.« Les scripts vous permettent d'enregistrer et de rejouer vos actions Excel sur différents classeurs et feuilles de calcul. Si vous vous retrouvez à faire les mêmes choses encore et encore, vous pouvez transformer tout ce travail en un script facile à exécuter. Exécutez votre script en appuyant sur un bouton dans Excel ou combinez-le avec Power Automate pour rationaliser l'ensemble de votre flux de travail », explique Microsoft. Selon la page de la feuille de route, l'ensemble des fonctionnalités d'automatisation sera d'abord disponible en avant-première en octobre. Une disponibilité générale pourrait arriver le même mois.Bien que cela ne soit pas confirmé, un aperçu de l'ensemble de fonctionnalités d'automatisation sera probablement disponible pour les abonnés au programme Office Insiders au début du mois prochain. Et un déploiement plus large pourrait avoir lieu au milieu ou à la fin du mois d'octobre. Microsoft pourrait toutefois changer ses plans. L'activation d'Office Scripts pour Excel sur Windows et Mac est l'un des nombreux efforts déployés par Microsoft dans l'espoir d'étendre la portée et l'utilité du tableur, qui compte plus de 750 millions d'utilisateurs.Microsoft permet également aux utilisateurs d'insérer facilement une image de l'onglet "Données" dans les cellules d'Excel, leur donnant ainsi une autre façon de présenter les données, et le mois prochain, il permettra aux utilisateurs d'utiliser les @mentions dans la section des commentaires pour créer, attribuer et suivre les tâches dans leurs classeurs. Tout ceci intervient quelques jours après que Microsoft a annoncé la prévisualisation publique du support d'Excel Live dans la plateforme de collaboration Teams, qui continue de gagner du terrain face à Slack, racheté en juillet 2021 par Salesforce.Grâce à cette intégration, les utilisateurs disposent d'outils pour naviguer dans les documents et rester en réunion sur Teams. En outre, il est également possible de poursuivre des charges de travail individuelles ou de créer des liens avec d'autres personnes sur un document. Selon Microsoft, une organisation peut accueillir un maximum de 25 participants à une réunion en utilisant Excel Live. Il est notamment possible de partager, d'afficher et de modifier des documents au cours d'une réunion. Cet été, Microsoft a lancé l'idée de faire entrer Excel dans l'univers de Teams.Cela s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à ajouter des fonctions à Teams pour permettre une plus grande collaboration à la suite de la pandémie de Covid-19 qui a poussé la plupart des travailleurs à quitter le bureau pendant plus d'un an pour se rendre chez eux ou sur d'autres sites distants. Le passage soudain au travail à distance alimenté a inauguré une main-d'œuvre hybride beaucoup plus importante, ce qui élargit le filet pour Microsoft.En 2021, Microsoft a lancé PowerPoint Live, apportant le logiciel de présentation aux réunions Teams, suivi par l'annonce cette année à Microsoft Build de l'aperçu public de Live Share. Ce dernier s'est concentré sur les développeurs espérant utiliser des applications et des participants tiers pour regarder, éditer et créer en collaboration dans Teams.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la prise en charge d'Office Scripts par Excel sur Windows et Mac ?