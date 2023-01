100 Go d’espace de stockage en ligne : Accédez à un espace de stockage supplémentaire utilisable dans Outlook, OneDrive, etc ;

Microsoft 365 est un ensemble d’applications adaptées pour les besoins de productivité et de sécurité. Il inclut Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Rédacteur Microsoft, Outlook, OneDrive, OneNote, Clipchamp, etc. La version gratuite permet d’accéder à 5 Go d’espace de stockage en ligne et aux applications web et mobiles. Il est également possible d’effectuer une mise à niveau vers une offre premium (Basic, Personnel ou Famille) pour profiter d’un espace de stockage, d’applications et de fonctionnalités supplémentaires.Ces dernières années en effet, l’entreprise a particulièrement mis en avant son offre Microsoft 365 accessible sur abonnement pour donner l’accès à sa suite bureautique. L’abonnement Microsoft 365 Basic est réservé à une personne. Il permet d’accéder à un espace de stockage en ligne supplémentaire de 100 Go utilisable dans Outlook, OneDrive, etc. Avec Microsoft 365 Basic, l’utilisateur peut également accéder à un service de courrier sans publicité avec Outlook et obtenir de l’aide concernant Microsoft 365 et Windows 11 auprès de spécialistes du support, à un « tarif avantageux ». Microsoft 365 Basic sera disponible à partir du 30 janvier 2023. Si l’offre OneDrive (version autonome) 100 Go est achetée maintenant, l’utilisateur migrera automatiquement vers l’offre Microsoft 365 Basic le 30 janvier 2023.Après cette date, l’offre OneDrive (version autonome) 100 Go ne sera plus commercialisée. Les abonnés à l’offre OneDrive (version autonome) 100 Go migreront vers l’offre Microsoft 365 Basic sans qu’aucune action de leur part ne soit requise. La principale différence entre l'abonnement Personnel à 6,85 euros et le nouvel abonnement Basic à 1,85 euro (outre la quantité de stockage en nuage) est que Microsoft 365 Basic ne comprend pas l'accès aux versions de bureau des applications Word, Excel et PowerPoint. Les abonnés à la version de base devront utiliser les versions Web ou mobiles à la place.Le principal inconvénient de la formule de base par rapport aux autres formules d'abonnement à Microsoft 365 est que l’utilisateur n'aura pas accès aux versions de bureau complètes des applications anciennement connues sous le nom de Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook. Il sera toujours possible d’utiliser les versions en ligne aux fonctionnalités plus limitées, mais celles-ci sont également disponibles pour toute personne possédant un compte Microsoft gratuit. Pour obtenir ces applications, l’utilisateur devra toujours passer à la version Microsoft 365 Personnel (7 euros par mois, 69 euros par an) ou Microsoft 365 Family (10 euros par mois, 99 euros par an), chacune d'entre elles offrant également un espace de stockage OneDrive supplémentaire et d'autres avantages.OneDrive ne disparaît pas. Il reste le service Microsoft pour stocker les fichiers, photos et vidéos, et y accéder en tout lieu sur l’ensemble de ses appareils. L’offre OneDrive (version autonome) 100 Go sera remplacée par Microsoft 365 Basic à l’échelle internationale. Les clients actuels de l’offre OneDrive (version autonome) 100 Go migreront vers l’offre Microsoft 365 Basic le 30 janvier, sans qu’aucune action de leur part ne soit requise.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Licence perpétuelle ou abonnement : de quel bord êtes-vous ? Pourquoi ?