Microsoft est de retour avec un nouveau changement visant à imposer le navigateur Edge sur Windows. À la sortie de Windows 11 à l'automne 2021, la firme de Redmond avait rendu difficile le changement du navigateur par défaut dans le nouveau système d'exploitation. Certains fournisseurs de navigateurs tels que Mozilla, Brave et EdgeDeflector avaient trouvé le moyen de le contourner. Cependant, en décembre 2021, une mise à jour du système d'exploitation a bloqué toutes les solutions de contournement du navigateur par défaut dans Windows 10 et Windows 11. Microsoft a fini par lâcher prise, mais un nouveau changement en vue relance le débat.Microsoft va modifier l'expérience par défaut pour l'ouverture de certains liens dans Outlook et Teams. À l'avenir, elles seront obligées d'utiliser le navigateur Edge pour consulter les liens provenant de Teams et Outlook. Autrement dit, lorsque la mise à jour sera déployée, Outlook et Teams ignoreront systématiquement les préférences de l'utilisateur en matière et utiliseront Edge à la place. Le changement de politique a d'abord été signalé par des utilisateurs de Reddit après l'apparition d'un message dans le centre d'administration de Microsoft 365 détaillant le changement. Microsoft affirme que le changement vise à améliorer la productivité des utilisateurs.Le message dit ceci : « pour aider à augmenter la productivité lors du travail en ligne, les liens Web des comptes Azure Active Directory (AAD) et des comptes Microsoft (MSA) dans l'application Outlook pour Windows s'ouvriront dans Microsoft Edge dans une vue unique montrant le lien ouvert côte à côte avec l'email d'où il provient. Le lien s'ouvrira dans Microsoft Edge sous la forme d'un nouvel onglet, et l'email s'ouvrira à côté dans la barre latérale de Edge, de sorte que les utilisateurs puissent facilement faire référence au lien ouvert et à l'email côte à côte sans passer d'une application à l'autre ». Mais cela ne convainc pas les utilisateurs de Windows.Le changement sera déployé dans les organisations au cours des 30 prochains jours et les utilisateurs de Microsoft 365 seront progressivement basculés vers cette nouvelle politique d'ouverture des liens. Le même changement est prévu pour Teams, mais Microsoft l'annoncera séparément. Comme on peut s'y attendre, le fait de forcer l'utilisation d'Edge a suscité la colère de nombreuses personnes. En mars, la firme de Redmond avait annoncé qu'elle veillerait à ce que les utilisateurs de Windows puissent contrôler à leurs paramètres par défaut. Mais quelques semaines plus tard, Microsoft commence à paraître beaucoup moins ouvert sur la question.Le billet de blogue de Microsoft à ce sujet indiquait : « aujourd'hui, nous réaffirmons notre approche de longue date visant à donner aux utilisateurs le contrôle de leur expérience Windows PC et à permettre aux développeurs de tirer parti de notre plateforme ouverte. Microsoft veillera à ce que les utilisateurs de Windows contrôlent les modifications apportées à leurs pins et à leurs paramètres par défaut ». Bien que le nouveau changement n'affecte pas les paramètres du navigateur par défaut dans Windows, c'est encore une autre partie de Microsoft 365 et de Windows qui ignore totalement votre choix de navigateur par défaut pour les liens.La société le fait déjà avec le système de Widgets dans Windows 11 et même avec l'expérience de recherche, où vous serez forcé d'utiliser Edge si vous cliquez sur un lien, même si vous avez un autre navigateur par défaut. Les administrateurs système ne sont pas satisfaits et beaucoup se plaignent dans divers fils de discussion sur la toile. Les administrateurs système de Microsoft 365 Enterprise pourront modifier la politique, mais ceux qui utilisent Microsoft 365 for business devront gérer ce changement sur des machines individuelles. De nombreuses petites entreprises vont donc se retrouver avec le casse-tête inutile de savoir ce qui a changé.Imaginez que vous soyez moins calé en technologie, que vous cliquiez sur un lien dans Outlook et que vous pensiez avoir perdu tous vos favoris parce que le lien ne s'est pas ouvert dans votre navigateur habituel. Interrogée sur le changement, Katy Asher, directrice principale de la communication chez Microsoft, a répondu : « cela vise à faciliter la tâche des utilisateurs de Teams et Outlook en réduisant le passage d'une fenêtre à l'autre et d'un onglet à l'autre afin de rester concentré. Les clients ont la possibilité de désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres ». Mais les critiques qualifient ce changement de pratique anticoncurrentielle.« Forcer les gens à utiliser Microsoft Edge et ignorer le navigateur par défaut, c'est tout sauf respecter le choix de l'utilisateur, et il est grossier que Microsoft continue d'abuser de cette situation », affirme un critique. Microsoft a testé un changement similaire à l'application Windows 10 Mail par défaut en 2018. Cela n'a jamais abouti, en raison d'un retour de bâton de la part des testeurs de Windows 10. Un changement similaire en 2020 a vu Microsoft essayer de forcer le moteur de recherche par défaut de Chrome à Bing en utilisant le programme d'installation d'Office 365, et les administrateurs système avaient également rejeté ce changement.Comme souligné plus haut, Windows 11 a également été lancé avec un processus compliqué et encombrant pour définir les applications par défaut, ce qui constituait un pas en arrière par rapport à Windows 10 et a suscité l'inquiétude des fabricants de navigateurs concurrents tels que Mozilla, Opera et Vivaldi. L'entreprise a ensuite facilité le processus, mais il est clair que Microsoft cherche toujours des moyens de contourner les choix du navigateur par défaut. Microsoft a déjà utilisé des invites agressives pour vous empêcher d'utiliser Chrome et a même ajouté un bouton Bing géant à Edge afin de pousser les gens à utiliser son moteur de recherche.Microsoft a également été critiqué pour avoir ajouté des options de financement "acheter maintenant, payer plus tard" à Edge et pour son projet d'intégrer un portefeuille de cryptomonnaies à Edge. Microsoft a également ajouté récemment une invite à Edge Dev qui apparaît lorsque vous essayez d'utiliser le chatbot Bard de Google. Cette poussée incessante de Edge, y compris par le biais de Windows Update, pourrait se retourner contre Microsoft et finir par aliéner les utilisateurs de Edge au lieu de les inciter à abandonner Chrome. Microsoft fait l'objet de critiques acerbes et cela pourrait l'obliger à abandonner une fois de plus ce changement.Les personnes qui ne sont pas satisfaites de ce changement peuvent modifier les paramètres d'Outlook pour revenir à l'utilisation de leur navigateur par défaut pour les liens. Microsoft a enterré l'option dans les paramètres avancés, donc naviguez verset utilisez la boîte déroulante pour changer le commutateur enSource : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du changement annoncé par Microsoft pour Outlook et Teams ?Ce changement améliore-t-il l'expérience et la productivité des utilisateurs ?Que risque Microsoft en imposant Edge au détriment du choix par défaut des utilisateurs ?