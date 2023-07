Aptos allie humanité et universalité, mais ne fait pas l’unanimité

« Aujourd'hui, nous entamons la phase finale de ce changement majeur où Aptos commencera à apparaître comme la nouvelle police par défaut dans Word, Outlook, PowerPoint et Excel pour des centaines de millions d'utilisateurs », explique Si Daniels, gestionnaire principal de programme chez Microsoft, dans un billet de blog sur la conception aujourd'hui. « Au cours des prochains mois, elle deviendra la police par défaut pour tous nos clients.Aptos a été créé par Steve Matteson, l'un des principaux créateurs de caractères. Matteson avait précédemment créé Segoe, dont Microsoft a acquis la licence pour en faire la police par défaut de Windows. Microsoft a commencé à utiliser la sous-famille de polices Segoe UI dans Windows Vista, et elle est toujours utilisée dans Windows 11 aujourd'hui. Matteson a également travaillé au développement des polices TrueType originales de Windows. Bierstadt a été rebaptisée Aptos, d'après la ville non constituée en municipalité préférée de Matteson à Santa Cruz, en Californie.Les extrémités des traits de l'Aptos sont très clairement coupées, mais il y a un adoucissement subtil pour éviter la typographie rigide basée sur une grille que l'on trouve généralement avec une police de ce type. L'Helvetica est l'exemple le plus célèbre de ce type de police "grotesque san-serif", et Matteson a également contrasté la police Arial de Microsoft.Alors qu'Aptos remplacera Calibri en tant que police par défaut, Calibri sera toujours épinglée en haut d'un nouveau menu de polices (uniquement disponible sur le web dans un premier temps) aux côtés de ses prédécesseurs, Times New Roman et Arial.Calibri est la police par défaut d'Office depuis la sortie d'Office 2007, où elle a remplacé Times New Roman. Calibri est si largement utilisée qu'elle est même devenue un élément de preuve essentiel dans une enquête sur la corruption du Premier ministre pakistanais en 2017. Mais tout le monde n'utilise pas Calibri depuis des années.Microsoft a commandé cinq nouvelles polices : Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena et Tenorite. « Nous espérions que l'une d'entre elles deviendrait la prochaine police par défaut pour Microsoft 365 », déclare Microsoft. « Elles ont toutes été ajoutées à la liste déroulante des polices. À partir de là, lorsque vous avez eu l'occasion de les utiliser, nous avons écouté vos commentaires passionnés et choisi la police qui a eu le plus d'écho, à savoir Bierstadt. Mais comme il y a eu un changement de garde, il en a été de même pour le nom. Bierstadt est désormais connu sous le nom d'Aptos », ajoute l’entreprise.Aptos commencera à apparaître comme la nouvelle police par défaut dans Word, Outlook, PowerPoint et Excel pour des centaines de millions d'utilisateurs. Au cours des prochains mois, elle deviendra la police par défaut pour tous les clients.Comme dit précédemment, le caractère a été créé par Steve Matteson, l'un des plus grands créateurs de caractères au monde. Il a notamment développé les polices TrueType originales de Windows et créé Segoe. Steve a rebaptisé la police qu'il a créée de Bierstadt à Aptos, d'après sa ville préférée de Santa Cruz, en Californie, dont le paysage et le climat très variés illustrent la polyvalence de la police. Le brouillard, les plages, les séquoias et les montagnes d'Aptos résument tout ce qu'il aime en Californie. S'éloigner du numérique et évoquer le plein air, c'était comme revenir au crayon et au papier. Le dessin des lettres à la main jouera un rôle essentiel dans le processus créatif de Steve.Il a conçu la police de caractères avec une légère touche humaniste. Il voulait qu'Aptos ait l'attrait universel du regretté présentateur de nouvelles de la NPR, Carl Kasell, et le ton astucieux de l'animateur du Late Show, Stephen Colbert. Il y a toujours cette petite voix en moi qui dit : « Tu sais, tu dois essayer d'introduire un peu d'humanité. On ne peut pas se contenter d'utiliser des règles, des bords droits et des courbes françaises (un gabarit utilisé pour aider à dessiner des courbes uniformes) pour rendre toutes ces formes mécaniques. C'est ce que j'ai fait en ajoutant un peu de swing au R et au g doublement empilé », a-t-il déclaré. Steve voulait que la police soit plus universelle et moins mécanique ou institutionnelle.Certes, Aptos a été conçue par un designer expérimenté qui a déjà travaillé pour Microsoft et qui a su s’inspirer de la typographie suisse du milieu du XXe siècle. Cependant, Aptos n’est pas sans défauts. Elle peut paraître trop classique ou conservatrice pour certains utilisateurs qui préfèrent des polices plus originales ou expressives. Elle peut aussi manquer de personnalité ou de caractère face à des polices plus marquées ou plus audacieuses. Elle peut également être confondue avec d’autres polices similaires, comme Helvetica ou Arial, qui sont très répandues et souvent considérées comme banales ou génériques.In fine, Aptos est une police de qualité qui remplit bien son rôle de police par défaut pour Office, mais qui ne fera pas forcément l’unanimité ni ne marquera les esprits. Elle serait adaptée à un usage professionnel et quotidien, mais pas à un usage créatif ou artistique. Pour certains, elle est sobre et efficace, pour d’autre par contre, elle n’est pas très originale ou innovante.Source : Si Daniels, Principal program manager at Microsoft Quel est votre avis sur Aptos ? Une police professionnelle et rassurante ou non ?À votre avis, Aptos est-elle une police innovante et originale, ou une police banale et générique ?