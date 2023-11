La fonction qui apparaît dans Word, Excel et d'autres programmes Office coûtera 30 dollars par personne et par mois. Les analystes de Piper Sandler, Brent Bracelin et Hannah Rudoff, ont écrit dans une note adressée aux clients en début de semaine que cela pourrait représenter plus de 10 milliards de dollars de revenus annualisés d'ici à 2026.Microsoft entend tirer le meilleur parti de sa position dominante sur le marché des logiciels de productivité, où Google s'efforce de gagner des parts de marché. Google, quant à lui, vend l'amélioration Duet AI pour les abonnements à ses outils Workspace.Le modèle de Piper Sandler suppose que 18 % des utilisateurs éligibles utiliseront Copilot. Cela pourrait être agressif, mais "", a déclaré M. Bracelin lors d'une interview à CNBC, en utilisant l'acronyme pour la peur de rater quelque chose. "Piper Sandler a l'équivalent d'une note d'achat sur les actions de Microsoft, qui ont augmenté de 41 % cette année, contre un gain de 9 % pour l'indice S&P 500 plus large.", a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, aux analystes lors d'une conférence téléphonique la semaine dernière.Après avoir dévoilé ses plans pour Copilot en mars, Microsoft a annoncé en septembre qu'elle ciblerait d'abord les plus grandes entreprises. Lors de la conférence téléphonique de la semaine dernière, M. Nadella a déclaré que 40 % des entreprises du Fortune 100, un classement des entreprises américaines en fonction de leur chiffre d'affaires, utilisaient Copilot dans le cadre d'un programme d'accès anticipé payant sur invitation annoncé en mai, citant nommément cinq clients : Bayer, KPMG, Mayo Clinic, Suncorp et Visa.L'avant-première a été annoncée en mai, il y a moins de six mois. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de données sur l'impact de Copilot sur les performances.", a déclaré Jason Wong, analyste chez Gartner, un cabinet d'études spécialisé dans le secteur des technologies.Les entreprises ont besoin d'au moins 300 licences pour que leurs employés aient accès à Copilot. Le défi pour Microsoft est d'aller au-delà d'un petit noyau d'utilisateurs finaux et de parvenir à un large déploiement. Cela pourrait prendre du temps.M. Wong a déclaré que Gartner encourageait les entreprises à expérimenter l'IA générative, qui peut créer des images et du texte synthétiques avec seulement quelques mots d'entrée humaine.", a-t-il déclaré.Selon M. Bracelin, de Piper Sandler, il pourrait être plus facile pour les entreprises de distribuer Copilot aux cadres, pour la plupart très bien rémunérés, dont le temps est précieux. L'outil pourrait les aider à hiérarchiser les messages électroniques et à comprendre rapidement les documents.Mais les cadres supérieurs pourraient finir par causer des maux de tête à l'assistance technique, a déclaré M. Wong. Il serait peut-être plus sage de donner Copilot d'abord à des employés techniquement compétents qui ont utilisé l'IA générative à des fins personnelles et qui sont familiers avec les défauts tels que la possibilité de débiter des informations inexactes, a déclaré M. Wong. Microsoft reconnaît sur son site web que "".Cela n'a pas découragé les utilisateurs de ChatGPT, le chatbot d'OpenAI, soutenu par Microsoft, dont les modèles de langage sont au cœur de Copilot. Après le lancement de ChatGPT en novembre 2022, Microsoft et d'autres grands éditeurs de logiciels se sont empressés d'intégrer des fonctions génératives similaires. Microsoft affirme que les invites et les réponses de Copilot ne sont pas utilisées pour former des modèles de langage et qu'elles respectent les normes de confidentialité de l'entreprise.Microsoft ne sera pas le seul à bénéficier des nouveaux frais mensuels de Copilot. Lors de la mise en place de l'outil, les entreprises pourraient être amenées à utiliser d'autres services Azure Cloud, tels que Purview pour la gestion des données, a déclaré M. Wong. Microsoft ; Brent Bracelin, analyste chez Piper Sandler ; Jason Wong, analyste chez GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que le prix de l'abonnement à Microsoft 365 Copilot est raisonnable ?