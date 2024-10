Office 2024 disponible avec une partie des fonctionnalités de Microsoft 365

Améliorations générales

nouveau thème Office par défaut : Office 2024 offre une expérience plus naturelle et plus cohérente au sein des applications Office et entre elles ;

: Office 2024 offre une expérience plus naturelle et plus cohérente au sein des applications Office et entre elles ; amélioration des outils d'accessibilité : Office LTSC 2024 a ajouté plusieurs fonctionnalités nouvelles et améliorées pour rendre les documents, diaporamas, classeurs et courriels plus accessibles à tous ;

: Office LTSC 2024 a ajouté plusieurs fonctionnalités nouvelles et améliorées pour rendre les documents, diaporamas, classeurs et courriels plus accessibles à tous ; insérer une image à partir d'un appareil mobile : il fallait auparavant plusieurs étapes pour transférer des images de votre téléphone à votre ordinateur, mais vous pouvez désormais utiliser votre appareil Android pour insérer des images directement dans votre contenu dans Office LTSC 2024 ;

: il fallait auparavant plusieurs étapes pour transférer des images de votre téléphone à votre ordinateur, mais vous pouvez désormais utiliser votre appareil Android pour insérer des images directement dans votre contenu dans Office LTSC 2024 ; prise en charge du format OpenDocument (ODF) 1.4 : Office 2024 prend en charge le format OpenDocument (ODF) 1.4. La spécification ODF 1.4 prend en charge de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Excel

graphiques dynamiques avec tableaux dynamiques : dans Excel 2024, vous pouvez faire référence aux tableaux dynamiques dans les graphiques pour faciliter la visualisation des ensembles de données de longueur variable. Les graphiques sont automatiquement mis à jour pour capturer toutes les données lorsque le tableau est recalculé, plutôt que d'être fixé à un nombre spécifique de points de données ;

: dans Excel 2024, vous pouvez faire référence aux tableaux dynamiques dans les graphiques pour faciliter la visualisation des ensembles de données de longueur variable. Les graphiques sont automatiquement mis à jour pour capturer toutes les données lorsque le tableau est recalculé, plutôt que d'être fixé à un nombre spécifique de points de données ; fonctions de texte et de tableau : Excel 2024 comporte 14 nouvelles fonctions de texte et de tableau conçues pour vous aider à manipuler du texte et des tableaux dans vos feuilles de calcul. Ces fonctions facilitent l'extraction et le fractionnement des chaînes de texte et vous permettent de combiner, de remodeler, de redimensionner et de sélectionner facilement des tableaux ;

: Excel 2024 comporte 14 nouvelles fonctions de texte et de tableau conçues pour vous aider à manipuler du texte et des tableaux dans vos feuilles de calcul. Ces fonctions facilitent l'extraction et le fractionnement des chaînes de texte et vous permettent de combiner, de remodeler, de redimensionner et de sélectionner facilement des tableaux ; nouvelle fonction IMAGE : Excel 2024 vous permet d'ajouter des images à vos classeurs à l'aide de la fonction copier-coller ou en utilisant la fonction IMAGE pour extraire des images du Web. Vous pouvez également déplacer, redimensionner, trier et filtrer facilement dans un tableau Excel sans que l'image ne se déplace ;

: Excel 2024 vous permet d'ajouter des images à vos classeurs à l'aide de la fonction copier-coller ou en utilisant la fonction IMAGE pour extraire des images du Web. Vous pouvez également déplacer, redimensionner, trier et filtrer facilement dans un tableau Excel sans que l'image ne se déplace ; des classeurs plus rapides : la vitesse et la stabilité des classeurs Excel 2024 ont été améliorées, réduisant les retards et les blocages qui surviennent lorsque plusieurs classeurs avec des calculs indépendants sont ouverts en même temps.

PowerPoint

présenter avec cameo : avec cameo, vous pouvez insérer le flux de votre caméra en direct directement sur une diapositive PowerPoint. Vous pouvez ensuite appliquer les mêmes effets à votre flux de caméra qu'à une image ou à un autre objet, y compris la mise en forme, les transitions et les styles ;

: avec cameo, vous pouvez insérer le flux de votre caméra en direct directement sur une diapositive PowerPoint. Vous pouvez ensuite appliquer les mêmes effets à votre flux de caméra qu'à une image ou à un autre objet, y compris la mise en forme, les transitions et les styles ; créer une vidéo dans le Studio d'enregistrement : enregistrez votre présentation PowerPoint - ou une seule diapositive - et capturez votre voix, vos gestes à l'encre et votre présence vidéo. Exportez votre présentation enregistrée sous forme de fichier vidéo et diffusez-la à votre public ;

: enregistrez votre présentation PowerPoint - ou une seule diapositive - et capturez votre voix, vos gestes à l'encre et votre présence vidéo. Exportez votre présentation enregistrée sous forme de fichier vidéo et diffusez-la à votre public ; intégrer des vidéos Microsoft Stream (sur SharePoint) : ajoutez des vidéos Microsoft Stream (sur SharePoint) à votre présentation pour améliorer et enrichir votre récit ;

: ajoutez des vidéos Microsoft Stream (sur SharePoint) à votre présentation pour améliorer et enrichir votre récit ; ajout de sous-titres pour les vidéos et les fichiers audio : vous pouvez désormais ajouter des sous-titres aux vidéos et aux fichiers audio de vos présentations.

Outlook

recherche améliorée pour le courrier électronique, les calendriers et les contacts : de nouvelles améliorations ont été apportées à la recherche dans Outlook 2024 afin de stimuler les messages, les pièces jointes, les contacts et les entrées de calendrier de sorte que lorsque vous tapez votre recherche, les suggestions les plus pertinentes apparaissent en surface ;

: de nouvelles améliorations ont été apportées à la recherche dans Outlook 2024 afin de stimuler les messages, les pièces jointes, les contacts et les entrées de calendrier de sorte que lorsque vous tapez votre recherche, les suggestions les plus pertinentes apparaissent en surface ; plus d'options pour la création de réunions : Outlook 2024 offre aux utilisateurs plus d'options lors de la création ou de la gestion de réunions, vous aidant à faire des pauses entre les appels en raccourcissant automatiquement les réunions en fonction de leur durée.

Word

récupérez votre session Word : lorsque Word 2024 se ferme inopinément avant que vous n'ayez enregistré vos dernières modifications, Word ouvre automatiquement tous les documents que vous aviez ouverts lorsque le processus s'est terminé, ce qui vous permet de reprendre votre travail là où vous l'aviez laissé.

Access

Access Dataverse Connector avec Power Platform : débloquez les nouvelles fonctionnalités dont les organisations ont besoin et qu'elles souhaitent, comme les solutions mobiles et l'intégration de Microsoft Teams. Conservez la valeur et la facilité d'utilisation d'Access avec la valeur du stockage basé sur le cloud.

Prise en charge d'Office 2024

Licence perpétuelle vs abonnement

à l'instar d'Adobe et de sa formule Creative Cloud, l’offre cloud Microsoft 365 introduit un nouveau modèle économique visant à fidéliser le consommateur en lui proposant des mises à jour régulières tout au long de son abonnement ;

avec une licence perpétuelle, le consommateur effectue un achat d’emblée. Par contre, l’abonnement s’apparente à une location de logiciel ;

avec une licence perpétuelle, il est possible d'utiliser les applications aussi longtemps qu'on le souhaite même lorsque ces dernières ne sont plus prises en charge par Microsoft ;

Microsoft 365 est liée à un utilisateur disposant d'un compte Microsoft. Ce dernier peut gérer la validité des licences et installer les logiciels sur les machines de son choix. Une licence perpétuelle est pour sa part liée à une machine en particulier ;

les versions perpétuelles disposent de mises à jour de sécurité pour une durée limitée.

Le lancement du service d'abonnement Microsoft 365 en 2021 a suscité des craintes quant à une potentielle disparition définitive de la licence perpétuelle au profit de l'abonnement. Microsoft a toutefois continué à proposer aux particuliers et aux organisations des versions perpétuelles de la suite Office via Office 2021. Mais contrairement à Microsoft 365, qui est continuellement mise à jour, les mises à jour majeures d'Office sont limitées à la version que vous achetez. Microsoft a publié cette semaine sa suite Office 2024 pour les particuliers et les entreprises qui n'aiment pas les logiciels en tant que service (SaaS).La version de base d'Office 2024 s'appelle Office Home et comprend Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote pour un prix de 150 $ sur PC et Mac. Il existe également la version Office Home & Business qui ajoute une licence commerciale, qui n'a d'importance que si votre entreprise est suffisamment grande pour disposer d'un département des ressources humaines. La société indique que la version perpétuelle Office Home & Business coûte 249,99 $.Si vous devez installer Office Home & Business sur cinq machines ou plus, vous devez vous adresser au service des ventes de Microsoft pour obtenir des licences groupées et vous préparer à une vente forcée de Microsoft 365. En outre, le grand avantage de la suite Office 2024 est que vous pouvez acheter le paquet une fois et l'utiliser pour toujours ; ou du moins pour la durée pendant laquelle Microsoft maintient les serveurs de validation des achats en activité.Mais elle vaut la peine d'être envisagée si vous êtes un utilisateur chevronné, car elle offre des performances améliorées, des modifications de l'interface, davantage d'outils d'analyse de données et d'intégration d'images dans Excel, ainsi qu'une prise en charge des nouvelles fonctionnalités du standard ODF 1.4 d'OpenDocument. De nouveaux produits Office Long-Term Servicing Channel (LTSC) sont également lancés pour les entreprises et autres organisations.Office LTSC Professional Plus 2024 pour Windows inclut également l'application de gestion de base de données Access. Project 2024 et Visio 2024 sont toujours proposés en tant que produits autonomes. Voici quelques-unes des améliorations apportées par Microsoft dans les différentes applications de la suite Office 2024 :Les nouvelles applications intègrent la plupart des modifications apportées depuis la sortie d'Office 2021 il y a trois ans. Mais contrairement aux versions Microsoft 365, les versions sous licence perpétuelle des applications ne bénéficieront pas de mises à jour permanentes des fonctionnalités, il leur manque certaines capacités de collaboration en temps réel et elles ne bénéficieront pas non plus des fonctionnalités liées à l'assistant d'intelligence artificielle Copilot :Microsoft assurera le support officiel d'Office 2024 avec des corrections de bogues et des mises à jour de sécurité jusqu'au 9 octobre 2029, soit une période de cinq ans, comme pour les autres versions récentes d'Office sous licence perpétuelle. Office 2024 est compatible avec Windows 10 et Windows 11, mais la prise en charge officielle de Windows 10 ne durera que jusqu'à la date de fin de prise en charge de ce système d'exploitation, le 14 octobre 2025. La version Mac prend en charge « les trois versions les plus récentes de macOS », à savoir macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma et macOS 15 Sequoia.Il s'agit des mêmes versions qu'Apple prend actuellement en charge avec des mises à jour de sécurité et de Safari. Microsoft ajoute que l'utilisation d'Office 2024 nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet. Plus précisément, vous aurez besoin d'un compte Microsoft et d'une connexion Internet pour valider initialement votre licence Office 2024. En outre, l'entreprise a déclaré qu'il ne s'agira pas de la dernière version d'Office sous licence perpétuelle.Microsoft a déclaré qu'il y aurait encore au moins une version autonome. Il s'agit du même langage que celui utilisé par l'entreprise lors de la sortie d'Office 2021. Ainsi, une nouvelle version autonome sera publiée en 2027, mais l'on ignore si la disponibilité de la version autonome se poursuivra au-delà de 2027.Les logiciels en tant que service ne plaisent pas à tout le monde. Beaucoup préfèrent payer un forfait unique pour un logiciel. Pour éviter le service basé sur l'abonnement, certains utilisateurs ont adopté d'autres suites bureautiques open source telles que LibreOffice et Apache OpenOffice. Toutefois, à chaque solution ses avantages et ses inconvénients :Source : Microsoft ( 1 Que pensez-vous des nouveautés de la suite bureautique Microsoft Office 2024 ?Le paiement d'une licence perpétuelle est-il plus avantageux que l'abonnement à Microsoft 365 ?