Les abonnements de Microsoft deviennent plus chers

La « facturation flexible »

Envoyé par Microsoft Envoyé par Facturation flexible pour Microsoft 365 Copilot, mises à jour tarifaires pour les abonnements annuels et Teams Phone



Aujourd'hui, nous annonçons plusieurs mises à jour des licences commerciales et des tarifs. Ces mises à jour comprennent l'introduction d'un nouveau plan de facturation mensuelle pour les abonnements annuels à Microsoft 365 Copilot, la standardisation de la structure de facturation pour tous les produits facturés mensuellement sur les abonnements annuels, et la mise à jour de la tarification pour Microsoft Teams Phone.



Introduction de la facturation mensuelle pour les abonnements annuels à Microsoft 365 Copilot



En réponse aux commentaires des clients et des partenaires qui souhaitaient des options de paiement plus flexibles pour Microsoft 365 Copilot, nous avons le plaisir d'introduire une option de facturation mensuelle pour les abonnements à durée annuelle de Copilot. À partir du 1er décembre 2024, les clients qui achètent des abonnements annuels à Microsoft 365 Copilot, Microsoft 365 Copilot for Sales et Microsoft 365 Copilot for Service auront la possibilité de payer sur une base mensuelle au lieu d'effectuer un paiement annuel initial.



L'option de facturation mensuelle pour les abonnements annuels à Copilot sera facturée 5 %* de plus que l'option de facturation annuelle et sera disponible pour les offres Buy Online, CSP et MCA-E. Veuillez noter que le prix de facturation annuelle pour les abonnements annuels de Microsoft 365 Copilot, Copilot for Sales, et Copilot for Service reste inchangé.

Envoyé par Microsoft Envoyé par Uniformisation du prix de facturation mensuel pour tous les abonnements annuels



Afin de continuer à offrir à nos clients une flexibilité en matière de flux de trésorerie tout en maintenant la valeur et les avantages de nos services, nous uniformiserons le prix de facturation mensuel pour tous les nouveaux abonnements annuels et les abonnements renouvelés à partir du 1er avril 2025. Des exemples de produits entrant dans le champ d'application sont présentés dans la section FAQ ci-dessous. Cette normalisation entraînera une mise à jour de 5 % du prix des plans de facturation mensuels pour les abonnements annuels dans le cadre de l'achat en ligne, du CSP et du MCA-E. En normalisant la structure de facturation, nous assurons la cohérence et la transparence sur toutes les plateformes.



Les clients qui souhaitent conserver leur tarification actuelle peuvent choisir de passer de la facturation mensuelle à la facturation annuelle en payant d'avance leur abonnement annuel à la date de renouvellement.

Le coût de la fidélité à Microsoft

Mise à jour de la tarification de Microsoft Power BI

Envoyé par Microsoft Envoyé par Une décennie d'innovation



Depuis que nous avons lancé Power BI en juillet 2015, notre mission a été de transformer la façon dont les organisations partagent des informations basées sur les données et permettent aux utilisateurs professionnels d'analyser et de visualiser leurs données.



Au fil des ans, Power BI a évolué pour devenir une plateforme unifiée permettant à la fois l'analyse en libre-service et la business intelligence (BI) d'entreprise pour plus de 350 000 organisations et plus de 6,5 millions de développeurs. Aujourd'hui, les principaux cabinets d'analystes du monde entier reconnaissent Power BI comme le leader des plateformes de BI, saluant son innovation, sa facilité d'utilisation et la force de sa communauté.



Rien qu'au cours des six dernières années, nous avons lancé plus de 1 500 mises à jour sur l'ensemble de notre portefeuille Power BI. Nous restons à l'écoute de nos partenaires et de nos clients et mettons en œuvre de nouvelles améliorations chaque mois.



Vue d'ensemble des licences Power BI

Power BI Pro: Introduite en 2015, cette licence flexible par utilisateur permet aux utilisateurs de créer, partager et collaborer sur des visualisations de données et des rapports en toute transparence. Nous avons introduit plusieurs centaines de mises à jour depuis son lancement, notamment des fonctionnalités avancées alimentées par l'IA, une sécurité de niveau entreprise, une connectivité à plus de 100 sources de données et une intégration native avec divers outils de productivité. Et nous continuons à ajouter plusieurs innovations au produit chaque mois.

Introduite en 2015, cette licence flexible par utilisateur permet aux utilisateurs de créer, partager et collaborer sur des visualisations de données et des rapports en toute transparence. Nous avons introduit plusieurs centaines de mises à jour depuis son lancement, notamment des fonctionnalités avancées alimentées par l'IA, une sécurité de niveau entreprise, une connectivité à plus de 100 sources de données et une intégration native avec divers outils de productivité. Et nous continuons à ajouter plusieurs innovations au produit chaque mois. Power BI Premium Per User (PPU) : Lancée en avril 2021, cette option de licence inclut toutes les capacités de Power BI Pro ainsi que l'accès à des fonctionnalités premium telles que l'accès à des modèles de grande taille, et des taux de rafraîchissement plus fréquents par modèle sémantique. Facturée par utilisateur, cette licence constitue une option flexible et rentable pour les clients.

Nous proposons également deux autres types de licences pour Power BI :

Power BI embedded: facturée par capacité d'utilisation, cette licence permet aux éditeurs de logiciels indépendants de créer, déployer et gérer des applications avec des visualisations de données.

Nous proposons également deux autres types de licences pour Power BI :

Depuis son lancement, Microsoft 365 Copilot a suscité un certain engouement, promettant de révolutionner la productivité en intégrant l'intelligence artificielle au cœur des applications de Microsoft 365. Les entreprises et les utilisateurs individuels y voyaient une opportunité unique d’optimiser leurs flux de travail, d’automatiser des tâches répétitives et de faciliter la collaboration. Toutefois, Microsoft a récemment annoncé une décision qui pourrait refroidir certains ardeurs : l'abonnement mensuel à Microsoft 365 Copilot sera désormais assorti d'un supplément de 5 % par rapport à l'engagement annuel.Les abonnements annuels de Microsoft 365 Copilot, Microsoft 365 Copilot for Sales et Microsoft 365 Copilot for Service seront désormais payables annuellement ou mensuellement à partir du 1décembre, mais ils seront soumis à une augmentation de prix d'environ 5 % en fonction des taux de change et de la tarification locale si le client choisit une facturation mensuelle.Teams Phone devrait également connaître sa première hausse de prix depuis son lancement en 2017, les clients devant payer l'équivalent de 10 $/mois ou 120 $/an par utilisateur à partir du 1avril 2025 sur la base de paiements annuels. Comme Copilot, les utilisateurs de Teams Phone paieront une prime d'environ 5% pour répartir le coût d'un engagement annuel sur 12 mois.Microsoft a confirmé que les catégories de produits suivantes seront standardisées avec la nouvelle augmentation de 5% pour les paiements mensuels :Pour l'instant, les clients qui souhaitent éviter la surtaxe de 5 % peuvent continuer à payer annuellement.Microsoft introduit la facturation flexible pour Microsoft 365 Copilot à partir du mois prochain afin d'étaler le coût d'un abonnement annuel. Cela a un prix.Selon les propos de l'entreprise, ce plan est « une réponse aux commentaires des clients et des partenaires ». Cela signifie que les clients peuvent choisir de payer leur abonnement annuel à Microsoft 365 Copilot sur une base mensuelle. L'inconvénient est que le coût sera 5 % plus élevé et qu'un contrat annuel sera toujours nécessaire.Microsoft n'a pas donné de détails sur le retour d'information, mais nous imaginons qu'il s'agissait plutôt d'une demande du type « cela aiderait vraiment notre trésorerie si cela pouvait être mensuel » plutôt que « nous aimerions payer un peu plus pour utiliser Microsoft 365 Copilot - pourriez-vous nous aider à le faire ? ».Les clients à la recherche d'une plus grande flexibilité de la part de l'éditeur de logiciels pour Microsoft 365 Copilot pourraient également être déçus par le maintien de l'obligation d'un engagement annuel.La « flexibilité des flux de trésorerie » de Microsoft s'étend également à d'autres produits, notamment Microsoft 365, Office 365, Windows 365, Dynamics 365 et Power Platform. Les plans de facturation mensuels pour les abonnements annuels devraient augmenter de 5 % à partir du 1avril 2025.Vous voulez éviter cette augmentation ? À moins que l'anniversaire de la licence d'un client n'intervienne avant le 1avril 2025, il devra passer à un paiement annuel initial à la date de renouvellement.Selon Microsoft, qui a annoncé une augmentation de 16 % de son chiffre d'affaires, à 65,6 milliards de dollars, dans ses résultats du premier trimestre de l'exercice 25 pour les trois mois se terminant le 30 septembre, « en normalisant la structure de facturation, nous assurons la cohérence et la transparence sur toutes les plates-formes ».Les prix devraient également être revus à la hausse pour d'autres produits du portefeuille de l'entreprise. Microsoft prévoit une augmentation des prix de Teams Phone « pour refléter les innovations continues apportées depuis le lancement de Teams Phone ».Les changements comprennent une augmentation de 8 $ par utilisateur par mois à 10 $ pour Teams Phone Standard et une augmentation de 1 $ pour Frontline Workers de 4 $ par utilisateur par mois à 5 $. À partir du 1avril 2025, il y aura également une augmentation de 5 % en plus de la tarification annuelle pour les clients qui optent pour un plan de facturation mensuelle pour leur abonnement annuel.L’ajout de Copilot à l’offre Microsoft 365 fait partie d’une stratégie plus large visant à créer un écosystème complet et intégré. Mais en incitant les entreprises à opter pour un abonnement annuel, Microsoft impose une fidélité coûteuse. Certains pourraient y voir une volonté de limiter la flexibilité des utilisateurs et de verrouiller le marché. Pour les entreprises déjà engagées dans un écosystème Microsoft, le choix est presque contraint : pour rester compétitifs, elles devront intégrer Copilot, même à un coût plus élevé, sous peine de voir leurs concurrents prendre une longueur d’avance.Par ailleurs, Kim Manis, vice-président de la gestion des produits, a confirmé que les licences Microsoft Power BI Pro et Premium Per User (PPU) connaîtront leur première augmentation de prix depuis leur lancement il y a une dizaine d'années.À compter du 1avril 2025, les licences Power BI Pro coûteront 14 $/mois par utilisateur et les licences PPU 24 $/mois par utilisateur, soit une augmentation de 4 $ par mois dans les deux cas. Le paiement annuel de Power BI par l'intermédiaire de Microsoft 365 E5 ou d'Office 365 E5 permettra d'éviter cette hausse de prix.Sources : Microsoft ( 1 Quelle lecture faites-vous de la situation ? Le modèle d’abonnement mensuel avec une prime de 5 % est-il un moyen efficace pour Microsoft de maximiser ses profits, ou est-ce une stratégie à court terme qui risque de décourager les utilisateurs ?L'intégration croissante de l’IA dans des outils comme Microsoft 365 Copilot pourrait-elle conduire à une centralisation encore plus forte des données personnelles et professionnelles des utilisateurs ?Est-ce que Microsoft, en intégrant l'IA dans ses outils de productivité, fait avancer la démocratisation de l'intelligence artificielle, ou crée-t-il simplement un marché de niches technologiques coûteuses ?