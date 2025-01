Le support de la suite Office sur Windows 10 prendra fin le 14 octobre

Le carnage de la fin de la prise en charge de Windows 10 par Microsoft

Une stratégie économique sous-jacente

L'impact environnemental : une problématique ignorée

Une rupture avec les besoins réels des utilisateurs

Microsoft confirme que les utilisateurs de Windows 10 perdront la prise en charge de la suite Office. Le support prendra fin le 14 octobre, soit en même temps que le support de Windows 10 . « Les applications Microsoft 365 ne seront plus prises en charge après le 14 octobre 2025 sur les appareils Windows 10. Pour utiliser les applications Microsoft 365 sur votre appareil, vous devrez passer à Windows 11 », a déclaré Microsoft dans un récent billet de blogue.La date d'arrêt de Microsoft pour les applications Office coïncide avec la fin du support de Windows 10. Les particuliers qui souhaitent rester sous l'ancien système d'exploitation peuvent obtenir une prolongation d'un an pour 30 $. Les entreprises peuvent obtenir une extension de 3 ans, à partir de 61 $ pour la première année. Les clients du secteur de l'éducation peuvent payer 1 $ par licence pour la première année, 2 $ pour la deuxième et 4 $ pour la troisième.« La fin de l'assistance ne signifie pas que les applications Office cesseront de fonctionner », note Microsoft sur une page d'assistance distincte. Cela signifie que les applications Office cesseront de recevoir de nouvelles fonctionnalités, ainsi que des mises à jour de sécurité et d'autres mises à jour de qualité. Microsoft recommande donc vivement aux utilisateurs de passer à Windows 11 pour éviter les problèmes de performance et de fiabilité au fil du temps.Microsoft veut que les gens arrêtent d'utiliser Windows 10 cette année et affirme que 2025 est « l'année du rafraîchissement des PC sous Windows 11 ». Le fabricant de logiciels a expliqué au CES 2025 que « le rafraîchissement d'un ancien PC Windows 10 sera plus important que l'achat d'une nouvelle télévision ou d'un nouveau téléphone cette année ». Microsoft utilise des méthodes coercitives pour parvenir à enterrer définitivement Windows 10 cette année.« Nous pensons que l'un des produits technologiques les plus importants que les gens chercheront à rafraîchir en 2025 n'est pas le réfrigérateur, la télévision ou leur téléphone portable. Ce sera leur PC Windows 10, et ils iront de l'avant avec Windows 11 », a déclaré Yusuf Mehdi, vice-président exécutif et directeur du marketing grand public chez Microsoft. Les applications Office, aussi appelées applications Microsoft 365, sont très populaires sous Windows.La majorité des utilisateurs de Windows 10 est confrontée à des choix difficiles, car continuer à recevoir les mises à jour de sécurité officielles aura un coût, et de nombreux appareils Windows 10 ne répondent pas aux exigences matérielles strictes de Windows 11. C'est pourquoi les experts en sécurité continuent de tirer la sonnette d'alarme concernant la fin de vie imminente de Windows 10. Pour l'instant, Microsoft n'a pas l'intention de faire arrière.En outre, le nombre d'ordinateurs encore sous Windows 10 est largement supérieur à celui des ordinateurs sous Windows 11 . La fin du support d’Office sous Windows 10 pourrait donc susciter la panique chez les utilisateurs et les contraindre à mettre à niveau leurs PC ou à en acheter un nouveau sous Windows 11.Microsoft ne souhaite pas simplement que les utilisateurs mettent à niveau leurs ordinateurs actuels vers Windows. Le fabricant de logiciels veut vraiment que les utilisateurs remplacent leurs anciens PC sous Windows 10 cette année . Dans de nombreux cas, la mise à niveau vers Windows 11 nécessitera également une mise à niveau de votre machine, notamment en raison des exigences matérielles assez élevées du nouveau système d'exploitation.Des millions d'anciennes machines ne peuvent satisfaire ces exigences. Microsoft a récemment fermé la porte à la prise en charge de Windows 11 par le matériel plus ancien, en soulignant que « l'exigence du TPM (Trusted Platform Module) 2.0 pour Windows 11 n'est pas négociable ». Microsoft tente maintenant de convaincre les utilisateurs de Windows 10 d'acheter un nouveau PC avec des invites en plein écran. Ce qui irrite de nombreux utilisateurs.L'on serait tenté de se demander si Microsoft a conclu un partenariat avec les fabricants de matériels pour toucher des rétrocommissions sur les ventes de nouveaux matériels sous Windows 11. « Que le PC actuel ait besoin d'être rafraîchi ou qu'il présente des failles de sécurité nécessitant la dernière protection matérielle, le moment est venu d'opter pour un nouveau PC sous Windows 11 », a écrit Yusuf Mehdi dans un autre billet de blogue au début du mois.La fin du support de Windows 10 pourrait faire un carnage. Il est juste de dire que certaines des machines qui ne répondent pas aux exigences matérielles minimales de Windows 11 pourraient avoir près de 10 ans et auraient probablement besoin d'une mise à jour de toute façon. Toutefois, il est également vrai que le nombre élevé de machines sous Windows 10 signifie qu'il est peu probable qu'elles soient toutes converties avant la fin de l'assistance.Plus de 3 ans après son lancement, Windows 11 reste une minorité. Les données publiées par Statcounter en décembre 2024 suggèrent qu'il y a presque deux fois plus de PC sous Windows 10 que sous Windows 11. En outre, la fin du support de Windows 10 cette année menacerait plus de 60 % des PC Windows actifs . Face à cette situation, les experts en sécurité continuent de tirer la sonnette d'alarme concernant la fin de vie imminente de Windows 10.Microsoft a tenté beaucoup de choses pour encourager les gens à mettre à niveau ou à acheter un nouveau PC afin qu'ils puissent exécuter Windows 11. Mais les utilisateurs sont restés fidèles à leurs appareils sous Windows 10. Dans les chiffres, seuls 30 % des utilisateurs ont effectué la mise à jour vers Windows 11 depuis son lancement en 2021, 61 % des utilisateurs sont encore sur Windows 10 . D'autres données font état d’un gain d’intérêt pour Linux.Thorsten Urbanski, expert en sécurité chez ESET, prévient que la fin du support de Windows 10 pourrait mettre en danger la plupart des appareils Windows. Sans les mises à jour de sécurité officielles gratuites, des millions de systèmes professionnels et personnels seraient vulnérables à diverses menaces de sécurité.Il est évident que cette annonce s'inscrit dans une logique commerciale. En incitant les consommateurs à renouveler leurs appareils, Microsoft profite à la fois de la vente de licences Windows 11 et de la stimulation du marché du hardware, qui bénéficie aux fabricants de PC. La pression exercée sur les utilisateurs est donc autant un choix stratégique qu’un moyen de répondre à des impératifs économiques, notamment dans un contexte où le marché des ordinateurs personnels connaît un ralentissement.Cependant, cette dynamique soulève une question fondamentale : dans quelle mesure Microsoft privilégie-t-il ses intérêts financiers au détriment des besoins réels de ses utilisateurs ? La transition forcée pourrait bien alimenter un sentiment de méfiance envers l’entreprise, en particulier chez les consommateurs qui se sentent piégés dans un cycle sans fin de dépenses et de renouvellement matériel.L'un des aspects les plus préoccupants de cette campagne est l’impact écologique. Encourager le renouvellement massif des PC contribue à l’aggravation des problèmes de déchets électroniques, une problématique mondiale de plus en plus urgente. De nombreux appareils fonctionnels risquent de finir prématurément dans des décharges, accentuant la pression sur les ressources naturelles et augmentant les émissions de carbone liées à la production de nouveaux équipements.Microsoft, en tant que géant technologique, pourrait jouer un rôle clé dans la promotion d’une informatique plus durable. Malheureusement, cette stratégie semble privilégier les bénéfices à court terme au détriment d’une approche responsable. La mise en place de programmes de mise à jour logicielle pour les anciens matériels ou d’initiatives de recyclage plus ambitieuses aurait été un signe fort de leur engagement environnemental.Enfin, cette initiative met en lumière un décalage croissant entre les objectifs des grandes entreprises technologiques et les attentes des utilisateurs. Beaucoup de consommateurs souhaitent conserver leurs équipements aussi longtemps que possible, tant qu’ils répondent à leurs besoins. La course à l’innovation, imposée par des géants comme Microsoft, semble de plus en plus déconnectée des priorités des utilisateurs, qui recherchent avant tout fiabilité, sécurité et simplicité.Source : Microsoft ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la date de la fin du support des applications Office sous Windows 10 ?Quels impacts cette annonce pourrait-elle avoir sur les utilisateurs ? Va-t-elle accélérer la mise à niveau vers Windows 11 ?Que pensez-vous des efforts de Microsoft pour forcer le passage à Windows 11 ? Cela favorisera-t-il la croissance de Linux sur le bureau ?