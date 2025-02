Cette décision intervient alors que la Commission européenne s'apprête à engager des poursuites antitrust à l'encontre de Microsoft à la suite de l'enquête sur Teams.En effet, en 2020, Slack, propriété de Salesforce, a déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant la vente liée de Teams et d'Office par Microsoft, accusant cette dernière d'abuser de sa position dominante. En 2023, son rival allemand alfaview a également déposé un grief similaire auprès de l'organisme de surveillance de l'UE.Microsoft Teams est une application de collaboration d'équipe développée par Microsoft dans le cadre de la famille de produits Microsoft 365, offrant un espace de travail de chat et de vidéoconférence, le stockage de fichiers et l'intégration d'applications et de services propriétaires et tiers. Teams, qui a été ajouté gratuitement à Office 365 en 2017 et a fini par remplacer Skype for Business, est devenu populaire pendant la pandémie en partie grâce à ses fonctionnalités de vidéoconférence.Le fait de rendre Office avec Teams plus cher pourrait aider les rivaux à proposer leurs produits à des prix compétitifs et à inciter les utilisateurs à adopter les solutions de la concurrence.Microsoft a dissocié Teams d'Office en 2023, vendant Office sans Teams 2 euros de moins qu'Office avec l'application vidéo. L'entreprise a précisé que Teams serait vendu séparément au prix de 5 euros par mois.La Commission a demandé à certaines entreprises de lui faire part de leurs réactions et leur a donné jusqu'à cette semaine du 10 janvier pour répondre, avant qu'elle ne décide de réaliser ou non une étude de marché formelle, ont déclaré les trois personnes, qui ont toutes une connaissance directe du dossier.Selon eux, Microsoft a également proposé de meilleures conditions d'interopérabilité pour faciliter la concurrence entre ses rivaux.Le gendarme européen de la concurrence et Microsoft, qui a écopé de 2,2 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars) d'amendes antitrust il y a vingt ans pour avoir lié ou regroupé deux produits ou plus, se sont refusés à tout commentaire. Les amendes de l'UE peuvent représenter jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.Si la Commission accepte l'offre de Microsoft sans amende ni constatation de faute, elle libérera des ressources humaines et matérielles pour ses enquêtes sur Apple et Google, a déclaré l'une des sources.Malgré la décision de Microsoft de vendre son application Teams séparément de son produit Office à l'échelle mondiale, cette dissociation pourrait ne pas suffire pour éviter les accusations de l'UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante. Toutefois, si la Commission accepte la dernière offre de Microsoft sans amende ni constatation de faute, elle libérera des ressources humaines et matérielles pour ses enquêtes sur Apple et Google, a déclaré l'une des sources.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft crédible ou pertinente ?Pensez-vous que cette démarche de Microsoft permettra à l'entreprise d'éviter une amende antitrust de l'UE ?