Microsoft teste en silence une version de l'application Office pour Windows soutenue par la publicité

Et suscite des comparaisons avec l’approche sous LibreOffice et Linux

Microsoft Quietly Launched a Free Ad-Supported Office App, and No One Noticed https://t.co/AODuwMdDuA — Nicolas Krassas (@Dinosn) February 25, 2025

L’offre de Microsoft relance le débat autour de l’insertion des publicités au sein des interfaces des logiciels et de façon plus générale du système d’exploitation



Les applications Office soutenues par la publicité afficheront en sus des messages incitant l’utilisateur à s’abonner à Microsoft 365 aux fins de supprimer les publicités : « Pour supprimer les publicités, abonnez-vous à Microsoft 365. »Pour tester les nouvelles applications Microsoft Office financées par la publicité pour les utilisateurs de Windows, il suffit de télécharger et installer Microsoft 365 (anciennement Office 365) et cliquer sur « Ignorer pour l'instant » dans l'écran « S'identifier pour commencer. » Une fenêtre « Bienvenue dans Word, Excel et PowerPoint gratuits » s'ouvre alors, dans laquelle il faut cliquer sur le bouton « Continuer gratuitement » et sur « Enregistrer sur OneDrive » dans l'écran suivant.En effet, ce n'est pas la première fois que Microsoft expérimente l'affichage de publicités dans ses produits et services. Par exemple, l'année dernière, l’entreprise a affiché des publicités au sein du menu Démarrer de Windows 11, et elle a également fait la promotion de certains de ses propres produits dans le menu de déconnexion en novembre 2022.En mars 2021, Microsoft a affiché des publicités pour ses produits aux Insiders dans l'explorateur de fichiers de Windows et a fait la promotion de Microsoft Edge dans le menu Démarrer de Windows 10 un an auparavant. Il y a cinq ans, l'application Wordpad de Windows 10 affichait également des publicités pour les applications web gratuites Office de Microsoft dans sa barre de menu.La nouvelle offre de Microsoft n’est pas sans susciter des comparaisons de Microsoft Office avec LibreOffice. « Quelle époque ! LibreOffice dépasse les fonctionnalités d'Office », commente un internaute.De façon plus large, le tableau soulève de vives comparaisons entre Windows et Linux. Des observateurs se posent la question de savoir pourquoi Microsoft pense à injecter de la publicité au sein d’un système d’exploitation pour lequel ils paient pour l’acquisition de licences d’utilisation. La question de savoir pourquoi Linux (et les logiciels libres et open source de façon plus large) peine à s’imposer sur le desktop refait surface dans ce contexte où l’on ne manque pas de souligner le fait que Linux soit gratuit sans que les utilisateurs n’aient à gober des publicités.Pour ou contre l’injection de publicités au sein des interfaces des logiciels ?Pour ou contre l’injection de publicités dans le système d’exploitation ?Comment évaluez-vous votre expérience en la matière sous Windows ?Êtes-vous un utilisateur de Linux ? Comment comparez-vous l’expérience en matière d’injection de publicités au sein du système d’exploitation à celle de Windows ?