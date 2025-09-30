Envoyé par Microsoft Envoyé par

Le mode Agent dans Excel et Word fournit les meilleurs tableurs et documents générés par l'IA directement dans les applications que des millions de personnes utilisent chaque jour au travail, à commencer par Excel et Word, puis bientôt PowerPoint.

Office Agent crée des présentations PowerPoint soignées et des documents Word prêts à l'emploi à partir du chat dans Copilot, et bientôt dans Excel. Aujourd'hui, nous intégrons le travail collaboratif à Microsoft 365 Copilot avec le mode Agent dans les applications Office et Office Agent dans le chat Copilot. Tout comme le codage collaboratif a transformé le développement logiciel, les derniers modèles de raisonnement de Copilot libèrent la productivité des agents pour les artefacts Office. Commencez par une simple invite, puis travaillez de manière itérative avec Copilot, en le guidant dans l'orchestration de tâches en plusieurs étapes afin de produire des documents, des feuilles de calcul et des présentations Office de haute qualité. Il s'agit d'un nouveau modèle de travail pour la collaboration entre les humains et les agents.

Fonctionnement technique et capacités du « vibe working »

Limites et risques

Vous avez probablement déjà entendu parler du « vibe coding », qui permet aux novices de créer des applications à l'aide d'une simple invite IA. Microsoft souhaite désormais introduire un système similaire pour ses applications Office. Le fabricant de logiciels lance un nouveau mode « Agent » dans Excel et Word, capable de générer des feuilles de calcul et des documents complexes à partir d'une simple invite. Un nouvel agent Office dans le chat Copilot, alimenté par des modèles Anthropic, est également lancé. Il permet de créer des présentations PowerPoint et des documents Word à partir d'un chatbot « vibe working ».Lidée de Microsoft est de simplifier la création de documents et de feuilles de calcul en remplaçant la technicité par de simples intentions exprimées en langage naturel. Excel nest plus un labyrinthe de formules, Word nest plus un logiciel dédition laborieuse, mais des espaces où lon « discute » avec un agent qui génère, corrige et structure à la volée.Lappellation « vibe working » sinscrit dailleurs dans la lignée du « vibe coding » déjà popularisé par les communautés de développeurs. Ici, on ne rédige plus, on « décrit les grandes lignes dun document ».Dans Excel, lAgent Mode se présente comme une interface latérale dans laquelle lutilisateur donne une consigne (« faire un tableau de bord trimestriel, appliquer des formules, générer des graphiques ») et observe lagent décomposer la tâche en micro-actions. Ces micro-actions sont exécutées en temps réel, un peu comme des macros, mais avec une transparence sur les étapes et une validation continue.Microsoft indique que lAgent Mode peut construire des feuilles « qui peuvent être auditées, actualisées et vérifiées » - des critères essentiels dans le contexte professionnel  en insérant des boucles de validation dans chaque sous-agent. Pour évaluer la performance, léditeur cite une précision de 57,2 % sur SpreadsheetBench, un benchmark spécifique aux modèles éditant des feuilles de calcul  un score supérieur à ce que proposent Shortcut.ai, ChatGPT agent avec support .xlsx ou Claude Files Opus 4.1.Toutefois, ce chiffre reste encore en deçà de la précision humaine, estimée à 71,3 %.À ce stade, Agent Mode est dabord disponible dans les versions web dExcel (et Word) ; le support dans les versions desktop est annoncé « prochainement »Ci-dessous, un extrait du billet de Microsoft :Excel est l'outil de modélisation de données le plus polyvalent au monde, utilisé aussi bien pour les budgets familiaux que pour les comptes de résultats (P&L) des entreprises du Fortune 500. Cependant, seuls les utilisateurs experts peuvent exploiter pleinement le potentiel d'Excel. Le mode Agent change la donne. Le mode Agent offre une IA capable de « parler Excel » de manière native. Il s'appuie sur la richesse des artefacts Excel et les derniers modèles de raisonnement d'OpenAI, démocratisant ainsi l'accès à des capacités de niveau expert et rendant la modélisation avancée accessible à presque tout le monde. Ces avancées permettent au mode Agent non seulement de générer des résultats, mais aussi d'évaluer ces derniers, de corriger les problèmes et de répéter le processus jusqu'à ce que le résultat soit vérifié. C'est comme si vous confiez votre travail à un expert Excel, tout en le dirigeant et en le guidant.SpreadsheetBench montre comment le mode Agent fonctionne sur diverses tâches de feuille de calcul :Donnez à Copilot une instruction telle que « Effectue une analyse complète de cet ensemble de données commerciales. Je souhaite obtenir des informations importantes qui m'aideront à prendre des décisions concernant mon entreprise. Présente-les sous forme visuelle. » Le mode Agent se met au travail pour déterminer les formules à utiliser, produire de nouvelles feuilles et créer des visualisations de données. Copilot partage un résumé complet des informations recueillies et des étapes de validation effectuées afin que vous puissiez continuer à itérer avec Copilot sur le résultat.Dans Word, lAgent Mode dépasse les outils dassistance classiques (réécriture, résumé, suggestions) pour proposer une « conversation » avec lutilisateur : lIA peut poser des questions, suggérer des pistes, demander des précisions. Microsoft parle dune « expérience interactive et conversationnelle » où lélaboration dun document, dun rapport ou dun texte structuré se fait en dialogue.Par exemple, on pourra lui demander de générer un rapport mensuel à partir de données passées, en lui demandant de souligner les faits marquants ou les écarts. Lagent suggère des formulations, affine le style, et invite lutilisateur à guider la progression du documentÀ ce sujet, Microsoft déclare :« Des milliards de documents Word sont créés chaque mois. Le mode Agent dans Word transforme la création de documents en une expérience interactive et conversationnelle. Il suffit de dire à Copilot ce dont vous avez besoin, par exemple "résume les commentaires récents des clients et mets en évidence les principales tendances », et Copilot se charge du travail fastidieux : rédiger le contenu, suggérer des améliorations et poser des questions de clarification au fur et à mesure. Copilot fait des suggestions pour que le processus se déroule sans heurts, de sorte que l'écriture ressemble davantage à un dialogue qu'à une tâche. Vous vous concentrez sur l'intention ; Copilot la concrétise grâce aux styles natifs de Word et à une mise en forme soignée.« Cette interaction plus approfondie se traduit par des itérations plus rapides, de meilleures idées et une expérience d'écriture plus engageante ».Outre les modes embarqués dans Excel et Word, Microsoft lance un Office Agent au sein du chat Copilot. Alimenté par des modèles dAnthropic (en complément des modèles OpenAI déjà employés), cet agent peut générer des documents Word ou des présentations PowerPoint à partir dun prompt conversationnel. Il peut aussi effectuer des recherches sur le web, proposer un aperçu des diapositives en temps réel et structurer un deck completPour Microsoft, cet outil permet de renforcer la proposition de valeur dOffice face aux multiples outils dIA concurrents dans la création de documents et de présentations.Pour les professionnels, le « vibe working » promet de réduire la barrière dentrée vers des tâches complexes. Une personne sans expertise avancée dExcel pourrait créer un tableau de pilotage, appliquer des formules sophistiquées et produire des rapports visuellement rigoureux. Le gain de temps est évident : ce qui prend habituellement des dizaines de minutes voire des heures peut être fait en quelques clics et dialogues.Malgré les promesses, plusieurs défis subsistent. Outre le score de précision de 57,2 % sur SpreadsheetBench, qui montre que les erreurs ne sont pas hors de question, il existe d'autres limites et...