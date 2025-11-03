0 0

"Partagez-vous les avis selon lesquels lEurope est une colonie logicielle des USA ?"Vu l'hégémonie des Cloud (AWS, GCP, Azure), système d'exploitation et suite bureautique (Windows, Office), et autres logiciels (suite Adobe, AutoCAD, etc), on peut dire que oui. Certes, en Europe, on a aussi des entreprises bien placées (SAP, Dassault System avec Catia ou 3DS), mais bien moins en proportion."Que vous suggère l'idée de souveraineté logicielle pour l'Europe ? Est-ce une piste que l'UE gagnerait à explorer avec plus de sérieux ?"A quel but ? Pour la CPI, il s'agit d'éviter toute "intervention extraterritoriale"... il y a plusieurs niveaux : 0/ aucune souveraineté, 1/ la souveraineté au niveau de l'exploitation (Cloud européen, ou on-premise) en espérant que les solutions logicielles n'ont pas de back-door, 2/ la souveraineté totale (exploitation, logicielle).Et il y a l'affranchissement économique, qui est d'un autre registre, mais important."Quelle appréciation faites-vous des efforts visant à assurer la souveraineté technologique de l'UE vis-à-vis des USA ?"Il y a des initiatives, mais même Bleu, Cloud souverain est teinté de Microsoft."Quest-ce qui explique les hésitations et les échecs qui marquent les projets de passage des solutions américaines fermées à celles dites libres et open source ? La supériorité des solutions américaines à code source fermé ? Le lobbying ? La résistance au changement ?"Entre Excel et LibreOffice Calc, je préfère largement le premier (notion de "tableau" (insérer tableau) - mais on pourrais me répondre regarde Only Office -, Power Query - là c'est une exclusivité), mais je ne suis pas représentatif. Probablement aussi une frilosité... Office est la référence pour beaucoup, donc pour ouvrir un document Office avec une fiabilité 100%, il me faut de l'Office. Il faudra longtemps avant de sortir de ce cercle vicieux.