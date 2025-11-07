Microsoft va rembourser des millions de clients suite à l'augmentation du prix de l'abonnement à Copilot AI et présenter ses excuses pour ne pas avoir clairement présenté un abonnement moins cher.

Microsoft a présenté ses excuses à ses abonnés Microsoft 365 Personal et Family en Australie concernant une alternative d'abonnement. Cette décision intervient une semaine après que la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) ait poursuivi le géant technologique pour avoir prétendument induit les Australiens en erreur au sujet de ses abonnements Microsoft 365. Microsoft a annoncé que les abonnés éligibles recevront un remboursement couvrant la différence de prix.
Depuis fin 2024, Microsoft est revenu à la charge avec son assistant d'IA Copilot, mais a déclenché une vague de polémiques. Microsoft avait ajouté Copilot à sa suite de productivité Microsoft 365 en Australie et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Microsoft 365 est son service d'abonnement pour des logiciels tels que Word, Excel et PowerPoint. Parallèlement à l'intégration de Copilot, l'entreprise a augmenté les prix pour tous ceux qui utilisent Microsoft 365 dans ces pays. Les personnes qui n'utilisent pas Copilot ou qui n'ont pas envie de l'utiliser n'ont pas le choix et sont donc obligées de payer quelques dollars de plus pour continuer à avoir accès à Microsoft 365.
Cependant, un rapport d'octobre a révélé que le logiciel 365 Copilot de Microsoft, destiné à améliorer la productivité au bureau grâce à l'IA, connaît un grave échec commercial en raison de son faible taux d'adoption, de son prix élevé, de la frustration des utilisateurs et de ses performances inférieures à celles de ses concurrents tels que ChatGPT. Malgré les mises à jour, il souffre de bugs et de problèmes d'intégration. Cela soulève des questions sur la stratégie de Microsoft en matière d'IA et sur le retour sur investissement.
Récemment, Microsoft a présenté ses excuses à ses abonnés Microsoft 365 Personal et Family en Australie concernant une alternative d'abonnement. Cette décision intervient une semaine après que la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) ait poursuivi le géant technologique pour avoir prétendument induit les Australiens en erreur au sujet de ses abonnements Microsoft 365. L'organisme de surveillance des consommateurs a affirmé que le géant du logiciel avait « délibérément caché » une option d'abonnement moins chère aux clients australiens, et a demandé une sanction afin de dissuader tout comportement similaire à l'avenir.
Microsoft s'est excusé auprès des 2,7 millions de clients en Australie. « En réponse à la demande d'outils d'IA avancés, nous avons introduit des fonctionnalités d'IA dans les abonnements Microsoft 365 Personal et Family que nous proposons en Australie », a déclaré la société dans un communiqué. « Avec le recul, nous aurions pu être plus clairs sur la disponibilité d'une offre sans IA auprès des abonnés, et pas seulement auprès de ceux qui ont choisi de résilier leur abonnement », a reconnu la société.
Microsoft a annoncé que les abonnés éligibles recevront un remboursement couvrant la différence de prix à partir de leur premier renouvellement après le 30 novembre 2024. La société a déclaré que les remboursements seront traités dans les 30 jours suivant le changement de forfait et crédités sur le mode de paiement d'origine. Une fois traité, le remboursement apparaîtra sur le compte Microsoft du client.
Les abonnés recevront une communication directe de Microsoft leur présentant leurs options. Pour demander un remboursement, les clients doivent vérifier leur éligibilité et confirmer la réception d'un message officiel de remboursement de la part de Microsoft. Ils doivent également changer de forfait pour passer aux forfaits Microsoft 365 Personnel ou Famille Classique avant le 31 décembre 2025. Microsoft calculera et effectuera le remboursement une fois le changement de forfait effectué. Les fonds seront remboursés dans les 30 jours sur le mode de paiement d'origine.
Les clients qui préfèrent annuler ou modifier leur forfait manuellement peuvent se rendre sur la page des services de compte Microsoft et se connecter avec leur compte d'abonnement. Tous les détails concernant les annulations et les remboursements sont disponibles sur le site d'assistance officiel de Microsoft.
Voici notamment les excuses de Microsoft :
« Excuses à nos abonnés Microsoft 365 en Australie
Aujourd'hui, nous avons commencé à contacter nos abonnés Microsoft 365 Personnel et Famille en Australie au sujet d'une alternative d'abonnement que nous aurions pu communiquer plus clairement lorsque nous avons modifié nos tarifs en octobre 2024.
En réponse à la demande d'outils d'IA avancés, nous avons introduit des fonctionnalités d'IA dans les abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille que nous proposons en Australie. Avec le recul, nous aurions pu être plus clairs sur la disponibilité d'une offre sans IA auprès des abonnés, et pas seulement auprès de ceux qui ont choisi de résilier leur abonnement. Dans notre e-mail aux abonnés, nous avons exprimé nos regrets de ne pas avoir été plus clairs au sujet de nos options d'abonnement, nous avons communiqué des informations sur les alternatives moins coûteuses sans IA et nous avons proposé un remboursement aux abonnés éligibles qui souhaitent changer d'abonnement.
Nous sommes présents en Australie depuis plus de 40 ans et nous fonctionnons selon les principes de confiance et de transparence. Nous n'avons pas été à la hauteur de nos standards dans ce cas précis, et nous vous présentons nos excuses. Nous tirerons les leçons de cette expérience et nous nous améliorerons. »
Cette annonce intervient alors que Microsoft peine à vendre son assistant d'IA Copilot. Un rapport a révélé que Microsoft, pourtant co-investisseur stratégique dOpenAI et promoteur infatigable de lIA dans la suite Office, fait face à une situation paradoxale : les entreprises rechignent à adopter sa solution Copilot, tandis que les salariés eux-mêmes se tournent spontanément vers ChatGPT, perçu comme plus simple, plus accessible, voire plus puissant. Les décideurs informatiques hésitent à payer le prix fort, et les utilisateurs contournent loutil pour utiliser directement ChatGPT.
En outre, Microsoft Copilot a été au cur de controverse sur la gestion des données sensibles en entreprise. Des utilisateurs ont découvert que Copilot permettait d'accéder à des informations sensibles. Cela inclut des documents RH, tels que des contrats de travail ou des rapports de performance, ainsi que des emails d'une importance stratégique envoyés par des PDG. Cette situation qui a érodé la confiance en Copilot.
Source : Microsoft
Voir aussi :
Après une période d'essai de Copilot, le personnel du gouvernement australien a jugé l'IA de Microsoft moins utile que prévu. Copilot est jugé peu fiable, inefficace et enclin à générer des contenus fictifs
Microsoft se préparerait à baisser le prix de son assistant Copilot et intégrer les modules additionnels dans le forfait de base. Un changement stratégique visant à séduire les entreprises
La hausse des prix des abonnements Microsoft 365 provoquée par l'intégration de Copilot est qualifiée de « désastre total » avec des réactions extrêmement négatives
