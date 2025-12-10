Microsoft augmente les prix d'Office 365 et de Microsoft 365 jusqu'à 33 % afin d'atteindre un bénéfice supplémentaire de 10,7 milliards $, en les justifiant par des fonctionnalités telles que Copilot

Microsoft 365 (anciennement Office 365) est une gamme de logiciels de productivité, de collaboration et de services cloud appartenant à Microsoft. Elle comprend des services en ligne tels que Outlook.com, OneDrive, Microsoft Teams, des programmes anciennement commercialisés sous le nom de Microsoft Office (notamment des applications telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook sur Microsoft Windows, macOS, les appareils mobiles et le web), ainsi que des produits et services d'entreprise associés à ces produits, tels que Exchange Server, SharePoint et Viva Engage. Microsoft 365 couvre également les formules d'abonnement englobant ces produits, y compris celles qui comprennent des licences par abonnement pour les logiciels de bureau et mobiles, ainsi que les services de messagerie électronique et d'intranet hébergés.
Récemment, le titre Microsoft a plongé après l'annonce que les ventes de produits IA n'atteignent pas leurs objectifs de croissance. L'action a initialement chuté de plus de 2 % à l'annonce de cette nouvelle. Mais Microsoft a réfuté un rapport selon lequel la société aurait revu à la baisse ses objectifs de croissance pour les produits IA après que les commerciaux aient manqué leurs objectifs. Selon The Information, plusieurs équipes commerciales de Microsoft n'ont pas atteint les objectifs de croissance fixés pour le produit Azure Foundry au cours du dernier exercice fiscal.
Pourtant, Microsoft a plus récemment annoncé qu'il augmenterait les prix des abonnements aux logiciels de productivité Office destinés aux clients commerciaux et gouvernementaux le 1er juillet. Les applications Office de la société, qui comprennent Word, Excel, PowerPoint et Outlook, sont confrontées depuis quelques années à une concurrence accrue de la part de Google. « Nous investissons et innovons en permanence dans notre plateforme pour l'avenir », a écrit Nicole Herskowitz, vice-présidente de Microsoft 365 et Copilot, dans un article de blog. « Au cours de l'année dernière, nous avons lancé plus de 1 100 fonctionnalités dans Microsoft 365, Security, Copilot et SharePoint. » Les nouvelles fonctionnalités ont ajouté de la valeur aux suites, a-t-elle écrit.
Voici un aperçu des changements de prix pour les clients commerciaux :
- Pour les petites et moyennes entreprises, Microsoft 365 Business Basic coûtera 7 dollars par personne et par mois, contre 6 dollars auparavant.
- Microsoft 365 Business Standard sera disponible au prix de 14 dollars, contre 12,50 dollars auparavant.
- Microsoft 365 Business Premium continuera de coûter 22 dollars.
- L'offre d'entrée de gamme Office 365 E1 pour les entreprises sera toujours vendue au prix de 10 dollars.
- Office 365 E3 passera de 23 à 26 dollars, soit une augmentation de 13 %.
- L'offre Microsoft 365 E3 incluant Windows pour les entreprises passera de 36 à 39 dollars, soit une augmentation de 8 %.
- L'offre complète Microsoft 365 E5 passera de 57 à 60 dollars.
- Pour les travailleurs de première ligne, tels que les caissiers, les abonnements à Microsoft 365 F1 coûteront 3 dollars, soit une augmentation de 2,25 dollars.
- Microsoft 365 F3 sera disponible au prix de 10 dollars, contre 8 dollars auparavant.
Le département de la défense des États-Unis et d'autres clients gouvernementaux subiront des augmentations de prix similaires. Les différents abonnements excluent tous l'accès au module complémentaire Microsoft 365 Copilot à 30 dollars, qui s'appuie sur des modèles d'intelligence artificielle générative. Certaines entreprises ont commencé à déployer Copilot à grande échelle, tandis que d'autres se sont abstenues d'étendre leurs déploiements.
Les hausses de prix des abonnements Office commerciaux ont été rares. En 2022, Microsoft a augmenté les prix de ses offres de productivité pour la première fois depuis le lancement des abonnements Office 365 originaux en 2011. Microsoft a changé le nom d'Office 365 en Microsoft 365 en 2020. En janvier, Microsoft a annoncé une hausse des prix des offres Office grand public. Microsoft propose des abonnements Office 365 à usage commercial qui incluent l'accès à ses applications de productivité, ainsi que des abonnements Microsoft 365 plus coûteux qui incluent également les mises à jour du système d'exploitation Windows.
Près de 43 % des 77,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires de Microsoft au premier trimestre fiscal provenaient de son segment Productivité et processus métier, qui comprend Office. En octobre, la société a déclaré que les revenus des services cloud commerciaux Microsoft 365 avaient bondi de 17 %, tandis que le nombre de licences avait augmenté de 6 %, principalement grâce aux produits destinés aux petites et moyennes entreprises et aux travailleurs de première ligne.
En novembre, Microsoft a présenté ses excuses à ses abonnés Microsoft 365 Personal et Family en Australie concernant une alternative d'abonnement. Cette décision intervient une semaine après que la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) ait poursuivi le géant technologique pour avoir prétendument induit les Australiens en erreur au sujet de ses abonnements Microsoft 365. Microsoft a annoncé que les abonnés éligibles recevront un remboursement couvrant la différence de prix.
Voici l'annonce de Microsoft :
Faire progresser Microsoft 365 : Nouvelles fonctionnalités et mise à jour des tarifs
Chez Microsoft, nous donnons à chaque organisation les moyens d'innover, tout en aidant les utilisateurs à rester productifs, protégés et prêts à affronter l'avenir. Avec plus de 430 millions d'utilisateurs des applications Microsoft 365 et plus de 90 % des entreprises du classement Fortune 500 qui font confiance à Microsoft 365 Copilot, nous nous engageons à fournir des solutions sécurisées et innovantes pour un avenir basé sur l'IA. Aujourd'hui, nous annonçons l'extension des fonctionnalités d'IA, de sécurité et de gestion qui seront disponibles dans les offres Microsoft 365 en 2026. Avec ces innovations, nous mettrons également à jour nos tarifs commerciaux pour les abonnements à la suite Microsoft 365 à compter du 1er juillet 2026. Nous communiquons ces informations dès maintenant afin de laisser suffisamment de temps à nos clients pour s'organiser.
Offrir plus de valeur à davantage de clients
Les organisations sont confrontées à un environnement de menaces de plus en plus complexe, à des exigences informatiques croissantes et à un besoin urgent de transformation basée sur l'IA. Pour aider nos clients à relever ces défis, nous améliorons nos offres Microsoft 365 avec des fonctionnalités supplémentaires de sécurité et de gestion basées sur l'IA.
Mettre la puissance de l'IA à la portée de tous les membres de votre organisation
Avec la sortie de Microsoft 365 Copilot Chat, nous avons mis à la disposition de tous les utilisateurs de Microsoft 365 un chat IA sécurisé pour le travail. En septembre, nous avons commencé à déployer Copilot Chat dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote, offrant ainsi une expérience de chat unifiée directement dans le flux de travail. Lors de la conférence Microsoft Ignite 2025, nous avons annoncé que Copilot Chat comprendrait votre boîte de réception et votre calendrier et inclurait l'accès au mode Agent dans le chat et les applications Office, vous permettant ainsi de travailler de manière itérative avec Copilot pour créer des documents, des feuilles de calcul et des présentations de haute qualité. Les administrateurs informatiques disposent désormais de contrôles intégrés de niveau entreprise pour sécuriser, gérer et évaluer Copilot Chat.
Protéger davantage d'utilisateurs contre les menaces avancées dans les e-mails et Microsoft Teams
Nous ajoutons les fonctionnalités de sécurité améliorées de Microsoft Defender pour Office 365 Plan 1 à Office 365 E3 et Microsoft 365 E3 afin d'aider davantage d'organisations à détecter et à se protéger contre le phishing, les logiciels malveillants et les liens malveillants dans leurs plateformes de messagerie électronique et de collaboration. De plus, nous incluons des vérifications d'URL dans Office 365 E1, Business Basic et Business Standard, qui aident à protéger contre les sites web malveillants connus lorsque les utilisateurs cliquent sur des liens dans les e-mails et les applications Office.
Donner plus de moyens aux équipes informatiques grâce à la gestion intégrée des points de terminaison
Nous ajoutons des fonctionnalités supplémentaires de gestion des terminaux à Microsoft 365 E3 et Microsoft 365 E5, qui permettent aux équipes informatiques de résoudre les problèmes plus rapidement, de détecter de manière préventive les expositions et de maintenir la productivité des appareils. Ces fonctionnalités comprennent Microsoft Intune Remote Help, Intune Advanced Analytics et Intune Plan 2. De plus, pour les clients Microsoft 365 E5, Intune Endpoint Privilege Management, Enterprise Application Management et Microsoft Cloud PKI permettront aux équipes informatiques de sécuriser l'utilisation de l'IA et de renforcer la sécurité en atténuant les risques, en maintenant la conformité et en offrant des expériences utilisateur plus sécurisées.
Intégration d'agents de sécurité dans vos workflows
Lors de la conférence Microsoft Ignite 2025, Microsoft a annoncé que les agents Security Copilot sont intégrés dans le flux de travail des équipes de sécurité utilisant Microsoft Defender, Entra, Intune et Microsoft Purview. Afin d'aider les équipes à démarrer rapidement et facilement avec plus de 70 agents développés par Microsoft et ses partenaires, Microsoft Security Copilot sera...
