Microsoft dément vouloir rebaptiser ses applications Office en « Microsoft 365 Copilot », d'après une déclaration de Tom Warren, directeur principal de Microsoft 365

Microsoft a décidé de mettre fin aux spéculations en ligne selon lesquelles la société aurait discrètement rebaptisé sa suite Office « Microsoft 365 Copilot », après la levée de boucliers des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Cette confusion est née après que des utilisateurs ont pointé du doigt le langage promotionnel utilisé sur le site web de l'entreprise, qu'ils considéraient comme une preuve d'un changement de nom. Dans une récente déclaration, le directeur principal de Microsoft 365 a confirmé que les applications Word, Excel et PowerPoint conservaient leurs noms, et que seule l'application « hub » Office pour le Web et les appareils mobiles avait été renommée pour refléter l'intégration de Copilot.
Cette clarification intervient peu après des ajustements opérés par Microsoft concernant la marque Office. Au début du mois de janvier 2026, l'entreprise avait en effet renommé Office en « Microsoft 365 Copilot », après l'échec commercial de Copilot 365. Cette décision reflétait une stratégie plus profonde visant à redéfinir la place des logiciels historiques de l'éditeur à l'ère de l'intelligence artificielle (IA) générative. Pour les professionnels de l'informatique, ce changement de nom est un signal fort, mais il suscite également confusion et scepticisme.
Depuis quelques jours, les réseaux sociaux sont en émoi face aux protestations d'utilisateurs furieux affirmant que Microsoft a renommé ses applications Office emblématiques en Microsoft 365 Copilot. Cette allégation provient du fait que certaines personnes ont remarqué une certaine formulation sur le site web Office de Microsoft, ce qui les a amenées à croire qu'il s'agissait d'un changement de marque récent. Microsoft a maintenant catégoriquement démenti ces allégations de changement de marque de ses applications Office populaires.
En fait, les utilisateurs des réseaux sociaux, en particulier sur X (anciennement Twitter), ont remarqué que le site web Office affichait le texte marketing suivant : « L'application Microsoft 365 Copilot (anciennement Office) vous permet de créer, partager et collaborer au même endroit avec vos applications favorites incluant désormais Copilot. »
Cela a provoqué une réaction négative massive dans les sphères en ligne, les utilisateurs affirmant que Microsoft tente une fois de plus d'imposer Copilot à ses clients en éliminant la marque Office emblématique.
Dans une déclaration, Tom Warren, directeur principal de Microsoft 365, a expliqué que ce n'était pas du tout le cas et qu'il n'y avait pas eu récemment de changement de marque des applications Office :
Envoyé par Tom Warren
Alors que Microsoft tente de calmer la controverse sur lidentité de ses applications, cette initiative survient dans un contexte de défiance plus large concernant l'intégration excessive de l'IA par l'entreprise. La récente polémique autour du terme « Microslop », apparu dans les communautés de la tech, illustre une lassitude croissante face à Copilot, perçu comme envahissant. Elle souligne l'écart persistant entre la vision stratégique de Redmond et les usages réels des utilisateurs.
Source : Tom Warren, directeur principal de Microsoft 365
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Microsoft crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Microsoft va imposer l'installation de Copilot dans Microsoft 365 en octobre pour « simplifier l'accès à Copilot » et permettre aux utilisateurs de « découvrir et d'utiliser facilement » ses fonctionnalités
Copilot 365 de Microsoft, destiné à améliorer la productivité au bureau grâce à l'IA, est confronté à un grave échec commercial en raison d'un faible taux d'adoption et d'un prix élevé
Microsoft se préparerait à baisser le prix de son assistant Copilot et intégrer les modules additionnels dans le forfait de base, un changement stratégique visant à séduire les entreprises
Vous avez lu gratuitement 808 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.