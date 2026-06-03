Microsoft va rendre inutilisables toutes les installations sous licences perpétuelles d'Office 2019 et 2021 pour Mac. La décision suscite un tollé autour de la question du droit de propriété numérique.

Une polémique est en cours concernant le passage prévu de certaines applications Microsoft Office 2019 et 2021 pour Mac en mode lecture seule après le 13 juillet 2026. Si les anciennes versions permettront toujours d'ouvrir et de consulter des fichiers Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote, les fonctionnalités complètes, telles que la modification et l'enregistrement, ne seront plus disponibles pour les installations sous licences perpétuelles dOffice 2019 et 2021 pour Mac. La décision suscite un tollé autour de la question de la notion de droit de propriété numérique.
Le problème provient de l'expiration du certificat numérique utilisé par les applications Microsoft 365 pour la vérification des licences.
Selon Microsoft, ce certificat expirera le 13 juillet 2026, et les applications macOS et iOS qui n'auront pas été mises à jour vers la version minimale requise, incluant le certificat mis à jour, passeront en « mode de fonctionnalité restreinte ».
Les exigences minimales sont la version 16.83 pour macOS et la version 2.93 pour iOS. Ces versions nécessitent macOS 12 Monterey ou une version ultérieure, ou iOS 17.0 ou une version ultérieure. Les utilisateurs d'Office 2021 pour Mac ou de Microsoft 365 pour Mac peuvent éviter cela en effectuant la mise à jour vers la version correspondante sur leur système d'exploitation compatible.
En revanche, il n'existe pratiquement aucune solution de contournement pour Office 2019 pour Mac. Office 2019 est soumis à une limitation de produit qui l'empêche d'atteindre la version 16.83, et la documentation d'assistance de Microsoft indique que ce problème ne peut pas être résolu par une mise à jour ou une réinstallation d'Office 2019 pour Mac.
La décision suscite un tollé autour de la notion de propriété numérique
La raison pour laquelle cette question suscite une telle levée de boucliers, c'est parce qu'Office 2019 et Office 2021 ont été commercialisés comme des produits « à achat unique », et non sous forme d'abonnements. Office 2019 a été mis sur le marché pour Windows et Mac en septembre 2018 ; il était présenté comme une alternative sur site à Office 365 et conçu comme une version unique ne bénéficiant d'aucune mise à jour future.
Laspect à souligner avec emphase est qu'il ne s'agit pas d'un « logiciel accessible par abonnement ». Il s'agit d'un logiciel acheté. Les utilisateurs Mac ont acheté une licence « permanente » pour Microsoft Office 2019 (au prix unique de 149,99 $), en sachant qu'ils pourraient alors utiliser ce logiciel indéfiniment.
Mais, dans un peu plus d'un mois, Microsoft mettra ce logiciel acheté en « mode fonctionnalités réduites », empêchant ainsi tous les utilisateurs de créer de nouveaux documents ou de modifier ceux qui existent déjà.
« Ce qu'il nous faut, c'est une règlementation pour les achats numériques. Si l'achat d'un produit numérique s'apparente à une vente, alors c'est une vente, et il ne doit exister aucune disposition technique connue susceptible d'empêcher son utilisation illimitée. Il doit être possible de le transférer librement vers de nouveaux appareils, vers de nouveaux utilisateurs, etc., sans aucune restriction. Point final. L'entreprise ne doit pas pouvoir empêcher cela, que ce soit par une action (en le désactivant délibérément) ou par une inaction (en ne renouvelant pas un certificat, en ne maintenant pas les serveurs d'activation en ligne, etc.). Si les entreprises ne peuvent pas le faire alors elles ne doivent pas être autorisées à vendre des produits numériques. Il n'y a pas de zone grise. Cela signifie que leurs serveurs de licence doivent être disponibles indéfiniment. Cela signifie que lorsque vous achetez un film, peu importe si la licence du distributeur pour ce film n'est plus valide, car vous, le client, avez acheté une licence perpétuelle, et celle-ci doit être honorée », soffusque un internaute.
La situation fait surface dans un contexte où la mode des abonnements va en simposant dans lunivers de la technologie
À l'époque des VHS, des DVD et des Blu-ray, lorsqu'une personne achetait un film dans un magasin, il lui appartenait tant qu'il était lisible. Et même à l'ère numérique, avant la diffusion en continu, les gens pouvaient - et peuvent encore généralement - acheter des fichiers de films, d'émissions de télévision et de musique. À l'exception des verrous de gestion des droits numériques placés par certaines entreprises sur ces fichiers, vous pouviez généralement continuer à les lire tant que vous disposiez d'un lecteur capable de les lire. Aujourd'hui, à l'ère du streaming, la propriété est largement soumise aux conditions générales que les gens ne lisent souvent pas.
De telles dispositions sont assez courantes dans les entreprises technologiques. Les clients peuvent louer ou acheter des films par l'intermédiaire d'Amazon Prime, et les conditions d'utilisation de l'entreprise stipulent que le contenu « restera généralement disponible pour le téléchargement ou la lecture en continu ... mais peut devenir indisponible ... Amazon ne sera pas responsable envers vous. »
L'application iTunes d'Apple, qui permet aux utilisateurs de télécharger les fichiers qu'ils ont achetés, contient une clause similaire et indique que, même s'il est peu probable que le contenu devienne indisponible, les utilisateurs doivent « s'assurer de pouvoir continuer à profiter du contenu » en téléchargeant tous les achats sur un appareil et en effectuant des sauvegardes.
En mars 2024, le développeur de jeux Ubisoft a scandalisé les fans du jeu de course en ligne The Crew, vieux de dix ans, en fermant l'accès aux clients qui avaient payé pour le jeu. Ubisoft a justifié sa décision en affirmant qu'elle lui permettrait de concentrer ses ressources sur des titres plus récents ou plus populaires.
Quelles voies de sortie pour ces utilisateurs ?
En résumé, Microsoft propose quatre options : « Continuer à l'utiliser en mode lecture seule », « Passer à l'application Web gratuite Microsoft 365 », « S'abonner à Microsoft 365 » ou « Acheter la nouvelle version d'Office Famille 2024 en achat unique ». Pour les utilisateurs d'Office 2019 pour Mac, il n'existe pas de mise à jour directe permettant de conserver les fonctionnalités d'édition du logiciel qu'ils ont acheté.
Certains utilisateurs proposent de migrer vers LibreOffice, OnlyOffice, Pages, Numbers et Keynote d'Apple. Cependant, la dépendance aux formats Microsoft Office pour l'échange de documents avec les entreprises et les partenaires commerciaux continue, et même si LibreOffice suffit à lui seul, il subsiste le problème de la difficulté de migration lorsque l'autre partie exige les derniers documents Office et les fonctionnalités d'édition collaborative.
Source : Microsoft
Et vous ?
Êtes-vous un utilisateur de Microsoft Office 2019 ou 2021 sur Mac ? Comment accueillez-vous cette annonce ? Quelle solution envisagez-vous de mettre en place ?
Que pensez-vous de cette mode des abonnements qui va en s'imposant dans l'univers de la technologie ?
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