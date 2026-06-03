Microsoft va rendre inutilisables toutes les installations sous licences perpétuelles d'Office 2019 et 2021 pour Mac. La décision suscite un tollé autour de la question du droit de propriété numérique.

Le seul homme qui tire profit du capitalisme est l'escroc, et il devient millionnaire en un rien de temps. Le seul homme qui tire profit du capitalisme est l'escroc, et il devient millionnaire en un rien de temps.

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Une preuve de plus que microsoft prend ses clients pour de la merde!Non seulement microsoft ne respecte pas ses clients, mais mieux la société innove: ses dirigeants ne respectent même plus leur parole, leur contrats: le client paie pour une licence perpétuelle? Pas grave!Une petite modif des conditions générales en catimini avec l'ajout d'une petite phrase qui dit que la notion "perpétuelle" a beau signifier " pour toujours" dans la totalité des langues du monde, du swahili à l'anglais, en passant par le dialecte du trou le plus perdu du monde, cela signifie autre chose pour microsoft: "perpétuel = temporaire, provisoire et tous les autres termes qui veulent dire exactement le contraire de la signification du mot reconnue par le monde entier".Et de toute manière, c'est pas une vraie décision de microsoft d'escroquer ses propres clients, c'est juste une conséquence d'une évolution technique... Donc aucun risque pour microsoft sur le plan judiciaire...Que peuvent faire les victimes? Jurer de ne plus faire confiance à microsoft et charger Libre Office (libreoffice.org), un logiciel open source gratuit disponible pour os windows, macOS et Linux, qui fait exactement la même chose que la suite de microsoft... Mieux, Libre Office est compatible avec les fichiers de la suite de microsoft (en lecture ET en écriture).Elle est pas belle la vie?Petite citation de l'écrivain américain John Dos Passos (1896-1970):