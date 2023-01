Simulation d'erreurs d'API SharePoint à l'aide de Graph Developer Proxy lors de la création d'un composant Web SharePoint Framework. Simulation d'erreurs d'API SharePoint à l'aide de Graph Developer Proxy lors de la création d'un composant Web SharePoint Framework.



Microsoft Graph Developer Proxy affichant un avertissement pour un appel à l'API Microsoft Graph sans le paramètre de requête $select.

Après la publication du proxy, de nombreux commentaires ont été reçus de votre part pour souligner l'importance de pouvoir enfin simuler différents types d'erreurs que les applications peuvent rencontrer lorsqu'elles appellent des API. Vous avez également indiqué que bon nombre de vos applications utilisent Microsoft Graph et d'autres API que vous aimeriez pouvoir tester également.Dans cette nouvelle version, la prise en charge de la simulation d'erreurs sur n'importe quelle API a été ajoutée. Par défaut, la configuration pour les API Microsoft Graph et SharePoint est incluse, mais vous pouvez l'étendre à d'autres API en ajoutant les URL que le proxy doit intercepter.Microsoft Graph est une API riche qui vous permet d'accéder aux données et aux informations de Microsoft 365. En étendant vos requêtes à Microsoft Graph avec le paramètre de requête $select, vous limiterez les données renvoyées par Microsoft Graph à ce qui est nécessaire à votre application, accélérant ainsi la réponse à l'API.Le Microsoft Graph Developer Proxy vous avertira désormais de toutes les requêtes à l'API Microsoft Graph qui n'utilisent pas le paramètre $select et vous fournira un lien vers le guide contenant plus d'informations sur l'utilisation du paramètre $select.Voici quelques éléments sur lesquels l'équipe travaille actuellement.À mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées au Microsoft Graph Developer Proxy, le but est de vous permettre de suivre plus facilement les différents messages. La recherche des différentes options pour améliorer la sortie du proxy est en cours et la mise en œuvre commencera prochainement.Parfois, au cours du développement, vous pouvez utiliser les points de terminaison bêta de Microsoft Graph pour essayer de nouvelles fonctionnalités. Malheureusement, les points de terminaison bêta sont susceptibles d'être modifiés et leur utilisation dans des applications de production n'est pas recommandée.De nouvelles fonctionnalités sont régulièrement publiées pour les API Microsoft Graph sur le point de terminaison v1.0. L'équipe cherche des moyens de vous aider à comprendre quels sont les points de terminaison bêta que vous utilisez dans vos applications afin que vous puissiez les mettre à niveau pour utiliser les points de terminaison v1.0, qui sont pris en charge en production.Microsoft travaille à la refactorisation du Microsoft Graph Developer Proxy afin de le rendre plus modulaire. Cela facilitera non seulement la maintenance des différentes fonctionnalités à l'avenir, mais vous donnera également la possibilité de créer des plugins pour prendre en charge des scénarios spécifiques à votre organisation.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?