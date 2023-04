Lors de l'annonce, Sam Tulimat, chef de produit au sein de l'équipe Windows 365 de Microsoft, explique les avantages du nouveau service :« Windows 365 Frontline permet d'étendre plus facilement et à moindre coût la puissance des PC dans le cloud aux employés de première ligne et aux travailleurs postés, afin qu'ils puissent bénéficier des avantages de Windows dans le cloud. Une seule licence Windows 365 Frontline prend en charge jusqu'à trois PC. Ces PC dans le cloud peuvent être utilisés par n'importe quel employé, à condition qu'un seul employé par licence soit actif à un moment donné. Ainsi, au lieu d'acheter Windows 365 Frontline pour chaque employé, vous ne devez acheter que le nombre de licences nécessaires pour prendre en charge le nombre maximum d'utilisateurs actifs simultanés ».Il poursuit en expliquant pourquoi cela peut être utile :« Par exemple, si vous avez 300 représentants du service clientèle qui travaillent sur plusieurs fuseaux horaires ou équipes, mais que seuls 100 d'entre eux travaillent en même temps, seules 100 licences doivent être achetées pour provisionner un PC cloud personnalisé pour chaque employé. Lorsque ces 100 employés sauvegardent leurs données et se déconnectent à la fin de leur service, le groupe d'employés suivant peut se connecter à son PC cloud personnalisé et reprendre son travail exactement là où il l'a laissé à la fin de son service précédent. Et à la fin de leur service, un troisième groupe peut se connecter. Les travailleurs postés peuvent se mettre au travail immédiatement car leurs paramètres, données et applications personnels ont été sauvegardés et sont disponibles dès qu'ils se connectent à leur PC cloud Windows 365 Frontline ».Contrairement aux PC Windows 365 Enterprise Cloud, les PC Windows 365 Frontline Cloud restent par défaut hors tension lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les employés devront sauvegarder leur travail à la fin de leur service, puis se déconnecter ou fermer la session pour un changement d'utilisateur.Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?