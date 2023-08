L'entreprise souligne les avantages de cette fonctionnalité pour les scénarios BYOD (Bring Your Own Device », en français : « Apportez Votre Equipement personnel de Communication), en mettant en avant une expérience transparente à partir de Windows 11 via la fonction d'affichage des tâches. Grâce à Windows 365 Switch, il est possible de passer d'un PC cloud à un bureau local à l'aide de commandes clavier, d'un clic de souris ou d'un geste de balayage.Pour accéder à Windows 365 Switch, les utilisateurs doivent s'inscrire au canal Windows 11 Beta ou Dev, mais Microsoft indique qu'il est préférable d'utiliser le canal Beta. Il est également nécessaire d'utiliser Windows 11 Pro ou Enterprise et de disposer d'une licence Windows 365 Cloud PC.Si vous avez installé la dernière version Dev ou Beta de Windows 11, vous devrez télécharger l'application Windows 365 ; elle est disponible sur le Microsoft Store ou sur windows365.microsoft.com. Microsoft indique qu'il faudra ensuite "attendre quelques heures avant que Switch soit pleinement activé sur votre appareil" et qu'il sera alors possible d'utiliser Task View pour passer d'un bureau à l'autre.Microsoft met l'accent sur la rapidité et la commodité en précisant qu'une fois la connexion établie avec le PC dans le nuage, le passage d'un bureau à l'autre se fera en moins d'une seconde.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?