Aperçu de Microsoft Office LTSC 2024

Microsoft 365 offre les applications, la sécurité et le stockage soutenus par le cloud sur lesquels les clients du monde entier comptent pour en faire plus dans un monde connecté - et pose les bases pour tirer parti de l'IA générative afin d'aller encore plus loin. Cependant, nous savons que certains clients ont des scénarios de niche, mais importants qui nécessitent un véritable canal de service à long terme : les appareils réglementés qui ne peuvent pas accepter les mises à jour de fonctionnalités pendant des années, les appareils de contrôle des processus dans l'atelier de fabrication qui ne sont pas connectés à Internet, et les systèmes spécialisés tels que les équipements de test médical qui exécutent des applications intégrées qui doivent rester verrouillées dans le temps. Pour ces cas particuliers, Microsoft continue de proposer et de soutenir le canal de maintenance à long terme d'Office (LTSC). Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer que l'aperçu commercial de la prochaine version d'Office LTSC - Office LTSC 2024 - commencera le mois prochain, et que la disponibilité générale suivra plus tard dans l'année.Comme les versions perpétuelles précédentes d'Office, Office LTSC 2024 n'inclura qu'un sous-ensemble de la valeur trouvée dans Microsoft 365 Apps, en s'appuyant sur les fonctionnalités incluses dans les versions précédentes. Les nouvelles fonctionnalités d'Office LTSC 2024 comprennent : dedes douzaines de, ainsi que l'amélioration des. Office LTSC 2024 ne sera pas livré avec Microsoft Publisher, qui est retiré du marché, ni avec l'application Microsoft Teams, qui peut être téléchargée séparément.Bien qu'Office LTSC 2024 offre de nombreuses améliorations significatives par rapport à la version précédente d'Office LTSC, en tant que produit sur site, il n'offrira pas les fonctionnalités basées sur le cloud de Microsoft 365 Apps, telles que la collaboration en temps réel, l'automatisation basée sur l'IA dans Word, Excel et PowerPoint, ou les fonctionnalités de sécurité et de conformité soutenues par le cloud qui donnent plus de confiance dans un monde hybride. De plus, grâce aux licences basées sur les appareils et à l'accès hors ligne étendu, Microsoft 365 offre des options de déploiement pour des scénarios tels que les laboratoires informatiques et les sous-marins qui nécessitent autre chose qu'une solution basée sur l'utilisateur et toujours en ligne. L'abonnement à Microsoft 365 (ou Office 365) est également nécessaire pour souscrire à Microsoft Copilot for Microsoft 365 ; en tant que produit déconnecté, Office LTSC ne remplit pas les conditions requises.Comme pour les versions précédentes, Office LTSC 2024 sera toujours une licence "perpétuelle" basée sur les appareils,dans le cadre de la politique de cycle de vie fixe, parallèlement à Windows 11 LTSC, qui sera également lancé dans le courant de l'année. Et parce que nous savons que de nombreux clients ne déploient Office LTSC que sur un sous-ensemble de leurs appareils, nous continuerons à prendre en charge le déploiement d'Office LTSC et de Microsoft 365 Apps sur différentes machines au sein d'une même organisation à l'aide d'un ensemble commun d'outils de déploiement.Office LTSC est un produit spécialisé que Microsoft s'est engagé à maintenir pour une utilisation dans des circonstances exceptionnelles, et la version 2024 fournit une nouvelle valeur fonctionnelle substantielle pour ces scénarios. Pour soutenir l'innovation continue dans ce créneau, Microsoft augmentera le prix d'Office LTSC Professional Plus, Office LTSC Standard, Office LTSC Embedded et des applications individuelles jusqu'à 10 % au moment de la disponibilité générale. Et comme on nous demande au moment de la sortie de la version s'il y en aura une autre, je peux confirmer que nous nous engageons à sortir une autre version à l'avenir.Nous fournirons des informations supplémentaires sur la prochaine version de Visio et Project sur site dans les mois à venir.Nous prévoyons également de lancer une nouvelle version d'Office sur site pour les particuliers dans le courant de l'année : Office 2024. Office 2024 sera également pris en charge pendant cinq ans selon le modèle traditionnel de l'"achat unique". Nous ne prévoyons pas de modifier le prix de ces produits au moment de leur sortie. Nous annoncerons plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités incluses dans Office 2024 à l'approche de la disponibilité générale.L'avenir du travail dans un monde alimenté par l'IA se trouve dans le cloud. Dans la plupart des scénarios clients, Microsoft 365 offre la solution la plus sécurisée, la plus productive et la plus rentable, et permet aux clients de libérer le pouvoir de transformation de l'IA avec Microsoft Copilot. En particulier à l'approche de la fin du support d'Office 2016 et d'Office 2019 en octobre 2025, nous encourageons les clients qui utilisent encore ces solutions à passer à un abonnement cloud qui correspond à leurs besoins en tant que petite entreprise ou organisation plus importante. Et pour les scénarios où cela n'est pas possible - où une solution déconnectée et bloquée dans le temps est nécessaire - cette nouvelle version reflète notre engagement à soutenir ce besoin.Oui, la prochaine version d'Office aura des versions Windows et Mac pour les entreprises et les particuliers.Oui, Office LTSC 2024 sera pris en charge sur les appareils Windows 10 et Windows 10 LTSC (à l'exception des appareils Arm, qui nécessiteront Windows 11).Oui, la prochaine version d'Office comprendra des versions 32 et 64 bits.