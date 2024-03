L'importance d'Excel dans l'entreprise

Vous pouvez calculer les remises accordées aux clients en fonction du volume d'achat mensuel par produit ;

Excel crée des modèles de croissance du chiffre d'affaires pour de nouveaux produits sur la base des prévisions de nouveaux clients ;

Lorsque vous planifiez un calendrier éditorial pour un site web, vous pouvez dresser la liste des dates et des sujets dans une feuille de calcul ;

lorsque vous planifiez une sortie d'équipe pour un match de baseball, vous pouvez utiliser Excel pour suivre la liste des participants et les coûts ;

les utilisateurs peuvent résumer le chiffre d'affaires des clients par produit afin de déterminer les domaines dans lesquels il convient de renforcer les relations avec les clients ;

Lors de la création d'un budget pour un petit produit, vous pouvez dresser la liste des catégories de dépenses dans une feuille de calcul, la mettre à jour mensuellement et créer un graphique montrant à quel point le produit est proche du budget dans chaque catégorie.

Du tableau Excel à l'innovation : la métamorphose de Williams

La transition complexes des Feuilles de Calcul à l'ère numérique

Excel ne va pas disparaître

Les limites d'Excel dans l'arène de la Formule 1 avec Williams Racing

Vowles et Fry ont entrepris une refonte radicale, passant d'une approche désorganisée et obsolète à des processus modernisés et systématiques. La transition, cependant, n'a pas été sans heurts. La migration vers un nouveau système numérique tout en révisant fondamentalement la conception de la voiture a été qualifiée de cauchemar, entraînant des retards massifs et des coûts considérables. Malgré les défis, Williams a réussi à produire une voiture pour la saison 2024, mais pas sans compromis. Les retards ont obligé le personnel à des efforts extrêmes, avec des travailleurs dormant à l'usine pour assurer la préparation à temps.Les premiers résultats en piste montrent une stabilité relative, mais l'équipe est consciente que des améliorations sont nécessaires pour retrouver sa place au sommet. Vowles et Fry sont convaincus que les changements culturels et les améliorations de processus jetteront les bases d'un avenir plus prometteur pour Williams Racing. En dépit des défis, l'équipe est optimiste quant à ses perspectives à long terme, envisageant une opportunité unique de s'affirmer comme une force compétitive dans la grille de départ. Alors que Williams continue son parcours vers la modernisation, l'objectif ultime reste le succès sur la piste, symbolisant le triomphe d'une révolution douloureuse mais nécessaire.Microsoft Excel est un tableur utilisé pour stocker, organiser et analyser des données. Lancé en 1985, il est devenu le programme informatique le plus important sur les lieux de travail dans le monde entier. Dans le monde des affaires, n'importe quelle fonction, dans n'importe quel secteur, peut bénéficier d'une bonne connaissance d'Excel - et il est facile d'acquérir cette connaissance avec l'aide d'un cours d'Excel en ligne.Excel est un outil puissant qui s'est imposé dans les processus commerciaux du monde entier, qu'il s'agisse d'analyser des actions ou des émetteurs, d'établir des budgets ou d'organiser des listes de vente pour les clients.Les services financiers et la comptabilité financière sont les domaines de la finance qui s'appuient le plus sur les feuilles de calcul Excel et en tirent le plus grand profit. Dans les années 1970 et au début des années 1980, les analystes financiers passaient des semaines à exécuter des formules avancées, soit manuellement, soit (à partir de 1983) sur des programmes tels que Lotus 1-2-3. Aujourd'hui, Excel permet d'effectuer des modélisations complexes en quelques minutes.Si vous vous promenez dans le service financier ou comptable d'une grande entreprise, vous verrez des écrans d'ordinateur remplis de feuilles de calcul Excel en train de calculer des chiffres, de présenter des résultats financiers et de créer des budgets, des prévisions et des plans utilisés pour prendre d'importantes décisions commerciales.La plupart des utilisateurs savent qu'Excel peut additionner, soustraire, multiplier et diviser, mais il peut faire beaucoup plus avec des fonctions IF avancées lorsqu'elles sont associées à VLOOKUP, INDEX-MATCH-MATCH et à des tableaux croisés dynamiques.Alors que les professionnels du marketing et des produits comptent sur leurs équipes financières pour faire le gros du travail d'analyse financière, l'utilisation de feuilles de calcul pour dresser la liste des clients et des objectifs de vente peut vous aider à gérer votre force de vente et à planifier les stratégies de marketing futures sur la base des résultats antérieurs.Grâce à un tableau croisé dynamique, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement résumer les données relatives aux clients et aux ventes par catégorie, par un simple glisser-déposer.Alors que les systèmes de base de données comme Oracle, SAP et Quickbooks peuvent être utilisés pour gérer les informations relatives aux salaires et aux employés, l'exportation de ces données dans Excel permet aux utilisateurs de découvrir des tendances, de résumer les dépenses et les heures par période de paie, mois ou année, et de mieux comprendre comment leur personnel est réparti par fonction ou par niveau de salaire. L'utilisation d'Excel à des fins professionnelles ne connaît pratiquement aucune limite. Voici quelques exemples :Depuis son arrivée au début de l'année dernière, Vowles n'a cessé de critiquer les méthodes et les systèmes de travail archaïques de l'équipe, prenant la décision radicale de compliquer la tâche de Williams avec sa voiture de 2024. Lui et Fry sont convaincus que sans une avancée majeure dans le fonctionnement de l'équipe, Williams ne pourra prétendre à un quelconque succès en F1. L'exemple le plus frappant de cet hiver a été le changement radical de la base technologique de la voiture, passant de quelques centaines à des milliers de bits, affectant la conception du châssis et modifiant la philosophie de développement.Vowles a également prohibé les erreurs découvertes dans la construction de la voiture de 2023, telles que l'utilisation de pièces obsolètes ou de matériaux inadaptés. Le résultat ? Un volume considérable de pièces à gérer, exacerbant les limitations de l'infrastructure existante et entraînant des coûts imprévus. Avant le travail initial sur la Williams 2024, la gestion de la construction des voitures reposait sur Excel, avec une liste de près de 20 000 composants.Vowles, habitué aux systèmes sophistiqués de Mercedes, a qualifié cette pratique de ridicule, soulignant le manque crucial de données sur les coûts, les délais de fabrication et le suivi des pièces. La complexité de la construction d'une voiture nécessite bien plus qu'une simple liste de composants, avec des questions cruciales telles que la priorisation des pièces et la gestion des délais de fabrication.Quand il s'agit de suivre des centaines, voire des milliers de composants dans une organisation, une simple feuille de calcul Excel ne suffit pas. Il est crucial de connaître la localisation de chaque composant, le temps nécessaire pour sa fabrication et son inspection, ainsi que la nécessité éventuelle de revoir certaines inspections. Dans le contexte complexe de la Formule 1 moderne, Excel et même les humains deviennent insuffisants pour gérer cette charge de travail. Malgré des processus désormais plus structurés et systématiques, ils restent loin d'être suffisants.L'absence de données brutes adéquates explique comment 20 000 éléments peuvent se perdre dans les méandres de l'organisation. Selon Vowles, une feuille de calcul Excel est tout simplement inutile, ce qui oblige les échanges d'e-mails entre les différentes personnes et services à la recherche d'informations manquantes. Des travailleurs de Williams se rappellent avoir déclaré : "Je ne sais pas où se trouve ce composant", ce qui a parfois nécessité des recherches physiques dans l'usine pour retrouver certaines pièces.Le fait que l'équipe ait connu des problèmes de construction lors de la saison 2019, au point de rater le début des essais de pré-saison, prend alors tout son sens. Bien que Vowles ne craigne pas une répétition de cet échec cette fois-ci, il admettait ne pas être convaincu que l'équipe serait prête pour la première course de la saison. Il est impressionné par la mobilisation de Williams et sa capacité à produire en un laps de temps très court, même s'il reconnaît que cela a été une épreuve pour l'équipe.Selon lui, la performance actuelle découle d'une planification minutieuse et de l'optimisation des ressources, mais il estime qu'il est temps d'être plus stratégique dans leurs approches. La situation chaotique dans laquelle l'équipe a opéré pendant des années étonne, et les nouveaux dirigeants comme Vowles et Fry ont été choqués en découvrant cette réalité pour la première fois, ce qui a renforcé leur conviction que des changements sont nécessaires.La transition de la feuille de calcul Excel vers un système numérique s'est faite en même temps que la révision de la base technologique de la voiture, ce qui a compliqué les choses. Le passage à un nouveau système de stockage numérique a été un véritable cauchemar, car les employés n'étaient pas familiers avec ce système et devaient enregistrer la quantité croissante de pièces produites.Fry critique le processus de fabrication des voitures chez Williams, le qualifiant d'inefficace et accusant un retard massif sans justification valable en termes de performance. Bien que Williams ait approuvé les surfaces aérodynamiques pertinentes assez tôt dans le processus, elle a tout de même été confrontée à des difficultés pour obtenir les pièces nécessaires à la fin. Ces problèmes sont attribuables à des processus défectueux ayant entraîné l'accumulation d'une montagne de pièces, retardant ainsi la production et entraînant des pertes de temps et de rentabilité, un aspect crucial à l'ère du plafonnement des budgets de la F1. Fry décrit ce que Williams a réalisé cet hiver comme étant « vicieusement coûteux ».Fry exprime son désarroi : « Je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne veux pas revivre cela, et je suis sûr que James non plus. » Cependant, Vowles doute que Williams puisse surmonter ces limitations, soulignant que les humains sont poussés à leurs limites et finissent par céder, ce qui représente leur mode de compensation, mais qu'ils ne peuvent plus se permettre de répéter cette situation.Les retards ont obligé les travailleurs à passer des nuits à l'usine pour tout finaliser. En janvier, la voiture n'était encore qu'un amas de pièces, comme le rappelle Vowles. Fry se remémore : « Si l'on revient à la façon dont nous travaillions il y a 20 ans, des tas de pièces étaient en retard et quelqu'un se précipitait pour sauver la situation, portant même son caleçon Superman par-dessus son pantalon. »Cependant, malgré ces défis, les résultats initiaux de 2024 ne semblent pas refléter une équipe sortant d'une période de crise. Les performances de Williams sont remarquablement stables, avec des résultats presque identiques à l'année précédente. Après deux courses, Williams a perdu un point par rapport à l'année dernière, mais elle se classe toujours septième au championnat, la première parmi les non-bénéficiaires. Les performances d'Alex Albon en Arabie Saoudite ont permis à Williams de rester compétitive, réduisant même son retard par rapport aux équipes de tête sur certains circuits.Excel ne disparaîtra pas et les entreprises continueront à l'utiliser comme outil principal pour diverses fonctions et applications allant des projets informatiques aux pique-niques d'entreprise. Une bonne connaissance d'Excel est essentielle pour la plupart des professionnels de bureau aujourd'hui, et des compétences Excel plus solides peuvent ouvrir la voie à des opportunités de promotion et de leadership. Excel est un outil puissant, mais il ne peut fonctionner seul. Il faut un utilisateur d'ordinateur averti pour tirer parti de tout ce qu'Excel a à offrir afin d'obtenir les meilleurs résultats pour l'entreprise.L'utilisation de Microsoft Excel pour gérer un nombre aussi considérable que 20 000 pièces de voiture dans une équipe de Formule 1, comme Williams Racing, est source de consternation pour les observateurs de l'industrie. Cette révélation met en lumière les défis auxquels Williams Racing est confronté dans sa transition vers des processus plus modernes et efficaces.L'importance d'une gestion efficace des processus dans le monde compétitif de la Formule 1 ne peut être surestimée. Chaque détail, chaque composant, chaque décision influence directement les performances sur la piste. Utiliser Excel pour gérer un tel volume de données semble non seulement obsolète mais également imprudent, étant donné les enjeux élevés de la compétition.La critique de James Vowles et de Pat Fry, les dirigeants de l'équipe, à l'égard de l'utilisation d'Excel souligne l'urgence de moderniser les méthodes de travail de Williams Racing. Le passage à un système numérique plus sophistiqué est non seulement nécessaire mais inévitable pour rester compétitif dans un environnement aussi exigeant que la Formule 1.La transition vers un nouveau système de gestion des données, bien que nécessaire, n'est pas sans défis. Les retards et les coûts supplémentaires rencontrés lors de cette transition soulignent les risques associés à tout changement majeur dans une organisation, en particulier dans un domaine aussi complexe et exigeant que la construction de voitures de course.Malgré ces défis, Williams Racing reste déterminé à améliorer ses performances et à revenir sur le devant de la scène de la Formule 1. Les premiers signes montrent une certaine stabilité, mais des améliorations sont nécessaires pour rivaliser avec les équipes de tête.En fin de compte, l'utilisation d'Excel ne disparaîtra pas complètement des entreprises, mais il est clair que dans des domaines comme la Formule 1, des outils plus avancés et spécialisés sont nécessaires pour gérer efficacement les données et les processus complexes. La leçon tirée de l'expérience de Williams Racing est claire : pour réussir dans un environnement aussi compétitif, il est essentiel d'adopter les outils et les méthodes les plus avancés disponibles.Source : The Race Quel est votre avis sur le sujet ?Pourquoi l'utilisation d'Excel pour gérer un volume aussi important de pièces de voiture est-elle considérée comme consternante dans le contexte de la Formule 1 ?Quelles sont les conséquences potentielles de l'utilisation d'un logiciel de tableur comme Excel pour la gestion des processus complexes dans une équipe de F1 ?Comment la transition vers des systèmes de gestion de données plus avancés peut-elle améliorer les performances et la compétitivité des équipes de F1 comme Williams Racing ?Quels sont les risques associés à la dépendance à des méthodes de travail obsolètes et inefficaces dans un environnement aussi compétitif que la Formule 1 ?