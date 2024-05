I'm excited to continue my mission to make the world a better Paste! Today, we changed the default paste option on Word for Windows to Merge Formatting when pasting from other programs. Check out my blog post to learn more! https://t.co/CBqiDdcrZZ https://t.co/QvgZkieR4P — Ali @ Word (@Ali_at_Word) May 7, 2024

This Micro Tip will show you how to set the default paste in MS Word to “Merge Formatting” when pasting from the web or other places



« Le collage est l'une des principales actions de l'utilisateur dans Word, mais il peut aussi prendre beaucoup de temps. Vous arrive-t-il de coller du contenu dans votre document, pour ensuite passer d'innombrables minutes à corriger manuellement la mise en forme du contenu collé ? Souhaitez-vous pouvoir insérer du contenu dans votre document et le faire correspondre à l'aspect et à la convivialité du reste de votre contenu ?Beaucoup d'entre vous nous ont dit que le paramètre par défaut actuel ne répondait pas à leurs besoins et qu'ils préféreraient que l'option par défaut soit celle de fusion du formatage lorsqu'ils collent du contenu à partir d'autres programmes », écrit Microsoft.Cela signifie qu'après la mise à jour, le texte nouvellement collé prendra la taille, le type de police et la couleur du texte écrit dans Word. Toutefois, les éléments spéciaux tels que les listes ou les éléments en italique seront conservés. Si l’utilisateur souhaite que ces éléments soient automatiquement adaptés au texte Word, il doit sélectionner l'option de conservation de texte dédiée « Keep Text Only. »Les utilisateurs pouvaient auparavant opter pour cette possibilité dans le menu de collage de Word via une configuration manuelle.Le nouveau comportement par défaut est activé sous Word pour Windows 2405, Build 17624.20000. Cependant, il n'est pas disponible pour la version web ou pour Word pour Mac. L'année dernière, Microsoft a commencé à prendre en charge le raccourci Ctrl + Maj + V, qui permet de coller du texte sans aucun formatage. C’est une autre possibilité offerte aux utilisateurs du célèbre logiciel dédié au traitement de texte.Source : Microsoft Êtes-vous un utilisateur de Microsoft Word ? Comment accueillez-vous ce changement ? En quoi sera-t-il bénéfique à vos usages du célèbre logiciel de traitement de texte de Microsoft au quotidien ?