Cette annonce intervient quelques jours seulement après la hausse du prix des abonnements Microsoft 365 provoquée par l'intégration de l'assistant IA Copilot. Il s'agit, selon l'entreprise, de la première hausse de prix de Microsoft 365 depuis plus de dix ans. Cependant, cette augmentation des tarifs est qualifiée de désastre total et a suscité des réactions extrêmement négatives de la part des clients.La fonction VPN a été intégrée à l'application Microsoft Defender en 2023 pour tous les abonnés à Microsoft 365 Personal et Family, sans frais supplémentaires. Cette fonctionnalité a permis à des millions d'utilisateurs de profiter d'un VPN « gratuit » dans le cadre de leur abonnement. Microsoft l'a qualifiée de fonction de protection de la vie privée, conçue pour permettre d'accéder à des données sensibles sur le web via un tunnel VPN.Bien que fonctionnellement limité par rapport à d'autres services VPN, il s'agit d'un ajout très pratique à l'abonnement Microsoft 365. Malheureusement, Microsoft vient d'annoncer qu'il mettrait fin à cette fonctionnalité dans le courant du mois, quelques années seulement après son lancement.« Notre objectif est de veiller à ce que vous et votre famille soyez plus en sécurité en ligne. Nous évaluons régulièrement l'utilisation et l'efficacité de nos fonctionnalités. C'est pourquoi nous supprimons la fonction de protection de la vie privée et nous investirons dans de nouveaux domaines qui répondront mieux aux besoins des clients », peut-on lire dans un document d'assistance de Microsoft confirmant la suppression de la fonction VPN.Microsoft indique que la fonction VPN de Microsoft Defender sera supprimée le 28 février 2025, ce qui signifie que les utilisateurs ont environ un mois pour trouver une alternative.La nouvelle stratégie de Microsoft envers ses utilisateurs est sans concession. Pour rappel, Microsoft a annoncé qu'il ne supportera plus les applications Office sur Windows 10 après le 14 octobre 2025, date à laquelle le support de Windows 10 cessera également. Pour continuer à utiliser la suite d'applications Microsoft 365, les utilisateurs devront donc migrer vers Windows 11.MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft crédible ou pertinente ?