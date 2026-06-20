Microsoft va tuer Office 2021 en octobre pour pousser les utilisateurs vers Microsoft 365. Des utilisateurs organisent la riposte en appelant à migrer sur LibreOffice ou OpenOffice pour échapper aux abonnements

Dans un récent document d'assistance, Microsoft réaffirme qu'il mettra officiellement fin au support d'Office 2021 le 13 octobre 2026. Passé cette date, les utilisateurs de cette version de la suite bureautique seront privés de correctifs et de mises à jour de sécurité de la part de lentreprise. La décision suscite un tollé dans la communauté des utilisateurs qui y voient des manuvres de Microsoft pour les pousser vers Microsoft 365 et les formules dabonnement y relatives. Ces derniers appellent donc à passer à des solutions libres telles que LibreOffice ou OpenOffice.
Ainsi, dès le 13 octobre 2026, les vulnérabilités récemment découvertes ne feront pas l'objet de correctifs pour les utilisateurs dOffice 2021, ce qui rendra les systèmes non mis à jour extrêmement vulnérables aux logiciels malveillants et aux cyberattaques. Toute assistance technique par téléphone et par chat prendra fin. La plupart des contenus d'aide en ligne et des articles spécifiques à Office 2021 seront supprimés. Microsoft a en sus confirmé qu'il n'y aurait ni prolongation de support ni mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour Office 2021.
La décision de Microsoft de tuer Office 2021 (en cessant de le prendre en charge à compter du 13 octobre 2026) et le blocage des installations sous licences perpétuelles dOffice 2021 sous Mac sinscrivent dans la même stratégie : labandon progressif des licences perpétuelles au profit du modèle dabonnement Microsoft 365 qui suscite un tollé.
Le problème avec les installations sous licences perpétuelles d'Office 2019 et 2021 pour Mac provient de l'expiration du certificat numérique utilisé par les applications Microsoft 365 pour la vérification des licences.
Selon Microsoft, ce certificat expirera le 13 juillet 2026, et les applications macOS et iOS qui n'auront pas été mises à jour vers la version minimale requise, incluant le certificat mis à jour, passeront en « mode de fonctionnalité restreinte ».
Les exigences minimales sont la version 16.83 pour macOS et la version 2.93 pour iOS. Ces versions nécessitent macOS 12 Monterey ou une version ultérieure, ou iOS 17.0 ou une version ultérieure. Les utilisateurs d'Office 2021 pour Mac ou de Microsoft 365 pour Mac peuvent éviter cela en effectuant la mise à jour vers la version correspondante sur leur système d'exploitation compatible.
En revanche, il n'existe pratiquement aucune solution de contournement pour Office 2019 pour Mac. Office 2019 est soumis à une limitation de produit qui l'empêche d'atteindre la version 16.83, et la documentation d'assistance de Microsoft indique que ce problème ne peut pas être résolu par une mise à jour ou une réinstallation d'Office 2019 pour Mac.
La raison pour laquelle cette question suscite une telle levée de boucliers, c'est parce qu'Office 2019 et Office 2021 ont été commercialisés comme des produits « à achat unique », et non sous forme d'abonnements. Office 2019 a été mis sur le marché pour Windows et Mac en septembre 2018 ; il était présenté comme une alternative sur site à Office 365 et conçu comme une version unique ne bénéficiant d'aucune mise à jour future.
Laspect à souligner avec emphase est qu'il ne s'agit pas d'un « logiciel accessible par abonnement ». Il s'agit d'un logiciel acheté. Les utilisateurs Mac ont acheté une licence « permanente » pour Microsoft Office 2019 (au prix unique de 149,99 $), en sachant qu'ils pourraient alors utiliser ce logiciel indéfiniment.
Mais, dans un peu plus d'un mois, Microsoft mettra ce logiciel acheté en « mode fonctionnalités réduites », empêchant ainsi tous les utilisateurs de créer de nouveaux documents ou de modifier ceux qui existent déjà.
Cest avec lannonce de la disponibilité de Microsoft Office 2024 sans abonnement quil devient évident que lobjectif de lentreprise est de pousser les utilisateurs vers Microsoft 365 : « Comme les versions perpétuelles précédentes d'Office, Office LTSC 2024 n'inclura qu'un sous-ensemble de la valeur trouvée dans Microsoft 365 Apps. »
La situation fait surface dans un contexte où la mode des abonnements va en simposant dans lunivers de la technologie
À l'époque des VHS, des DVD et des Blu-ray, lorsqu'une personne achetait un film dans un magasin, il lui appartenait tant qu'il était lisible. Et même à l'ère numérique, avant la diffusion en continu, les gens pouvaient - et peuvent encore généralement - acheter des fichiers de films, d'émissions de télévision et de musique. À l'exception des verrous de gestion des droits numériques placés par certaines entreprises sur ces fichiers, vous pouviez généralement continuer à les lire tant que vous disposiez d'un lecteur capable de les lire. Aujourd'hui, à l'ère du streaming, la propriété est largement soumise aux conditions générales que les gens ne lisent souvent pas.
De telles dispositions sont assez courantes dans les entreprises technologiques. Les clients peuvent louer ou acheter des films par l'intermédiaire d'Amazon Prime, et les conditions d'utilisation de l'entreprise stipulent que le contenu « restera généralement disponible pour le téléchargement ou la lecture en continu ... mais peut devenir indisponible ... Amazon ne sera pas responsable envers vous. »
L'application iTunes d'Apple, qui permet aux utilisateurs de télécharger les fichiers qu'ils ont achetés, contient une clause similaire et indique que, même s'il est peu probable que le contenu devienne indisponible, les utilisateurs doivent « s'assurer de pouvoir continuer à profiter du contenu » en téléchargeant tous les achats sur un appareil et en effectuant des sauvegardes.
En mars 2024, le développeur de jeux Ubisoft a scandalisé les fans du jeu de course en ligne The Crew, vieux de dix ans, en fermant l'accès aux clients qui avaient payé pour le jeu. Ubisoft a justifié sa décision en affirmant qu'elle lui permettrait de concentrer ses ressources sur des titres plus récents ou plus populaires.
Cest pour ce lot de raisons que les appels au passage à des solutions libres et open source se multiplient avec le débat sur la dépendance aux formats de fichier Microsoft Office et les risques de rétropédalage qu'il implique comme cela s'est vu avec les tentatives de passage de Windows à Linux
C'est lexemple de la Cour pénale internationale qui a remplacé Microsoft Office par la suite logicielle souveraine de l'UE OpenDesk. Certains utilisateurs proposent de migrer vers LibreOffice, OnlyOffice, Pages, Numbers et Keynote d'Apple.
« Nous testons LibreOffice dans notre département informatique depuis deux ans. Et notre retour d'expérience se veut clair : ça fonctionne. Cela s'applique également, par exemple, à l'édition de documents Microsoft Word avec des commentaires. L'interface entre LibreOffice et notre logiciel pour les fichiers électroniques fonctionne également de manière stable depuis six mois. Nous avons d'abord dû la faire développer par le fabricant du logiciel e-file. D'autres autorités testent actuellement l'utilisation de LibreOffice, mais il reste encore quelques obstacles à franchir avant un déploiement à grande échelle dans l'administration publique », explique le ministre du Schleswig-Holstein en charge des questions sur le numérique.
Cependant, la dépendance aux formats Microsoft Office pour l'échange de documents avec les entreprises et les partenaires commerciaux continue. Cest ce que lon constate avec la décision d'Euro-Office de privilégier la compatibilité avec les formats de documents propriétaires de Microsoft plutôt que les normes ouvertes telles que l'ODF. Cest le type de dépendance susceptible de plomber la pertinence des projets de passage de Microsoft Office à des solutions libre et open source et c'est d'ailleurs pour cela qu'un débat est en cours dans la communauté open source. Cest pour des raisons similaires que lon a assisté à des rétropédalages de Linux à Windows par le passé.
Source : Microsoft
Et vous ?
Êtes-vous un utilisateur de Microsoft Office 2021 ? Comment accueillez-vous ces différentes annonces ? Quelle solution envisagez-vous de mettre en place ? Partagez-vous les avis des utilisateurs qui suggèrent de passer aux solutions libres et open source (Linux, LibreOffice, etc.) pour saffranchir de la dépendance à Microsoft ?
Que pensez-vous de cette mode des abonnements qui va en s'imposant dans l'univers de la technologie ?
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