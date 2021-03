Une nouvelle étude de la société de détection et de réponse aux réseaux Vectra AI montre que 88 % des entreprises ont accéléré leurs projets de cloud et de transformation numérique grâce à COVID-19. Mais elle révèle également que 71 % des déploiements de Microsoft Office 365 ont subi une prise de contrôle du compte d'un utilisateur légitime, non pas une seule fois, mais en moyenne sept fois au cours de l'année dernière.Il est inquiétant de constater que seul un professionnel de la sécurité sur trois pense pouvoir identifier et arrêter immédiatement une attaque par prise de contrôle de compte, la majorité d'entre eux s'attendant à ce qu'il faille des jours, voire des semaines, pour intercepter une telle violation.Tim Wade, directeur technique de l'équipe CTO de Vectra, déclare :Les équipes de sécurité ont une grande confiance dans l'efficacité des mesures de sécurité de leur propre entreprise. Près de quatre personnes sur cinq affirment avoir une bonne ou très bonne visibilité des attaques qui contournent les défenses périmétriques telles que les pare-feu.Cependant, il existe un contraste intéressant entre les opinions des cadres et celles des praticiens tels que les analystes SOC, les cadres faisant preuve d'une plus grande confiance dans leurs capacités défensives. Dans l'ensemble, les principales préoccupations en matière de sécurité citées par les clients de Microsoft Office365 sont le risque de compromission des données conservées dans le cloud, le risque de prise de contrôle des comptes et la capacité des pirates à utiliser des attaques de type "living-of-the-land" pour cacher leurs traces., ajoute M. Wade.Source : Vectra Que pensez-vous de ce rapport ?Le niveau de sécurité au sein de votre entreprise permet-il de détecter et de stopper immédiatement ce type d'attaque ?