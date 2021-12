Les logiciels piratés exposent votre PC à des menaces de sécurité.

Risques liés à l'utilisation de logiciels contrefaits :

Exposition à des attaques de virus et de logiciels malveillants

Fichiers corrompus et perte de données

Impossibilité de recevoir des mises à jour critiques ou de modifier des fichiers

Invoquant divers avantages, dont la prévention des problèmes de sécurité, Microsoft invite les pirates à souscrire un abonnement à Microsoft 365. Pour adoucir l'affaire, l'entreprise offre une réduction sur le prix habituel.Le modèle d'abonnement de Microsoft signifie qu'il est assez facile pour la société d'identifier les versions piratées de ses logiciels, et elle a utilisé des bannières pour cibler les utilisateurs de copies sans licence d'Office. La nouvelle de la bannière a d'abord été rapportée par Ghacks, et elle offre aux pirates un abonnement Microsoft 365 à un incroyable demi-prix.La bannière, visible dans Office 2019 et d'autres versions de la suite Office, se lit comme suit :."En cliquant sur la page liée, les utilisateurs sont avertis :Une autre bannière en haut de la page annonce une "offre limitée" qui permet aux "clients éligibles" d'obtenir une réduction de 50 %. Microsoft ne précise pas immédiatement quelles sont les conditions d'éligibilité, mais indique que la remise ne s'applique qu'à la première année d'abonnement.La nouvelle de cette offre pour les pirates intervient alors que CNBC rapporte que le prix des abonnements pourrait augmenter de 20 % pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent s'en tenir à des paiements mensuels plutôt qu'annuels.Source : GhacksQue pensez-vous de cette démarche de Microsoft ?En avez-vous déjà fait l'expérience ?