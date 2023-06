Exigences de l'API JavaScript de Word 1.5

Insérer le contenu d'un fichier à partir d'un format Base64 et conserver les paramètres d'origine de la note de bas de page, de la note de fin, de la bordure de page, du style, du filigrane, du suivi des modifications, etc. Utiliser ces API pour importer un modèle au format riche, générer du contenu, etc.

Importer des styles à partir d'autres fichiers et les appliquer au document de travail actuel. Utilisez ces API pour stocker dans les documents des styles définis par l'entreprise ou par l'individu et les réutiliser en cas de besoin.

Gérer les notes de bas de page et de fin de document.

Gérer quatre types de champs sur les différentes plateformes : ADDIN, DATE, HYPERLINK et TOC.

Sauvegarder et fermer un document.

Déclencher des événements lors de l'ajout, de la suppression, de l'entrée, de la sortie, de la modification des données ou de la sélection des contrôles de contenu textuel enrichi. Grâce à ces événements, les compléments peuvent offrir une expérience plus interactive aux utilisateurs finaux. Par exemple, afficher un contenu différent aux utilisateurs lorsqu'ils naviguent parmi les contrôles de contenu de texte enrichi.

Les contrôles de contenu en texte brut sont pris en charge sur toutes les plateformes. Vous pouvez désormais ajouter, mettre à jour ou supprimer des contrôles de contenu en texte brut.

Prise en charge des compléments dans le nouvel Outlook sur Windows

Exigences de l'API JavaScript de Mailbox 1.13

Définir des signatures personnalisées avec les événements OnMessageFromChanged et OnAppointmentFromChanged. Grâce à l'ajout de ces événements à la fonction d'activation basée sur les événements, votre module complémentaire peut mettre à jour la signature lorsque le compte de l'expéditeur change.

Programmer l'envoi de messages à une date ultérieure, même lorsque le client Outlook est fermé, à l'aide de l'API de délai de livraison.

Activez votre module complémentaire et effectuez des opérations sur plusieurs messages sélectionnés en une seule fois grâce à la fonction de sélection multiple des éléments. Vous pouvez désormais effectuer certaines opérations en un seul clic, telles que le téléchargement d'e-mails vers votre système de gestion de la relation client (CRM) ou la catégorisation d'éléments dans votre boîte de réception.

Activez votre complément même si le volet de lecture n'est pas activé ou si aucun message n'a été sélectionné dans la boîte aux lettres en configurant l'élément SupportsNoItemContext dans votre manifeste. Permettre aux utilisateurs d'accéder au contenu de différentes sources de données, telles que SharePoint ou OneDrive, directement à partir de leur client Outlook.

Préparez automatiquement les en-têtes marketing et les mentions légales d'un courrier lorsqu'il est envoyé grâce à la fonction de prépublication à l'envoi.

Mettre en œuvre des solutions de prévention des pertes de données grâce à l'API d'étiquette de sensibilité. Grâce à cette API, il est possible de développer un module complémentaire pour attribuer et vérifier automatiquement l'étiquette de sensibilité d'un courrier afin de s'assurer qu'il n'est partagé qu'avec les parties prenantes autorisées. Cette fonctionnalité introduit également l'événement OnSensitivityLabelChanged, afin que votre module complémentaire puisse détecter automatiquement les modifications apportées à l'étiquette de sensibilité et effectuer les opérations nécessaires.

Activez un complément dans les scénarios de boîtes aux lettres partagées en configurant l'élément SupportsSharedFolders dans votre manifeste.

Découvrez les nouvelles fonctionnalités des compléments d'Outlook sur les appareils mobiles

Ne manquez plus jamais les notes d'une réunion ! Activez votre module complémentaire pour enregistrer directement les notes de rendez-vous et autres détails de la réunion dans un système externe, tel qu'un CRM ou une application de prise de notes. Avec cette fonctionnalité, votre complément sera activé dans la surface de lecture des rendez-vous et mettra en œuvre un bouton Enregistrer. Pour savoir comment mettre en œuvre cette fonctionnalité, voir Consigner les notes de rendez-vous dans une application externe dans les modules complémentaires mobiles d'Outlook.

La prise en charge de l'activation basée sur les événements s'étend à Outlook mobile, en commençant par l'événement OnNewMessageCompose. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette fonctionnalité dans les mois à venir !

Ensemble d'API JavaScript Excel 1.17

Les API supplémentaires Modifier les règles de mise en forme conditionnelle vous permettent d'ajuster la règle de mise en forme conditionnelle à différents types comme la valeur de cellule, l'échelle de couleur, la comparaison de texte, etc. Vous pouvez également supprimer les propriétés de format d'une règle de formatage conditionnel à l'aide de l'API clearFormat().

Les API d'événements de feuille de calcul vous permettent de surveiller les modifications apportées au nom, à la visibilité et à la position d'une feuille de calcul. Vous pouvez personnaliser l'action de votre complément en fonction de ces événements.

Le jeu d'exigences de l'API JavaScript de Word 1.5 est en cours de déploiement vers la production ! Ces nouvelles API rationalisent des scénarios importants tels que la gestion des citations, l'assemblage de documents, etc. En outre, les API offrent également des améliorations de performance dans Word par rapport aux fonctionnalités disponibles en utilisant les API OOXML.Ces API étendent et enrichissent les domaines suivants.Avec Word API 1.5, de nombreux scénarios d'utilisation peuvent être améliorés ou débloqués. Par exemple, le scénario de gestion des citations est désormais débloqué grâce à la prise en charge des contrôles de champ, de note de bas de page / note de fin et de contenu. L'assemblage des documents est beaucoup plus facile grâce à la prise en charge des styles, de l'insertion de fichiers, des champs et des contrôles de contenu.Chaque année, Microsoft s'efforce de fournir les fonctionnalités dont vous avez besoin pour améliorer vos compléments Outlook et vous permettre de vivre des expériences jusqu'alors impossibles. Avec le nouveau client Outlook sur Windows en avant-première, des initiatives sont lancées pour assurer l'intégration transparente de vos solutions de compléments.Le nouveau client de bureau Outlook sur Windows en avant-première unifie l'expérience Outlook sur toutes les plateformes dans une base de code web unique. Cela crée une belle interface moderne qui offre une expérience utilisateur plus cohérente avec un accès plus rapide aux mises à jour des fonctionnalités.Vous avez déjà un complément web Outlook ? Microsoft vous invite à le tester dans le nouveau client Outlook sur Windows et à faire part de vos commentaires sur votre expérience à la communauté des développeurs.Étant donné que le nouveau client Outlook sur Windows est basé sur le web, les compléments VSTO et COM ne sont pas pris en charge. Certains scénarios ne peuvent actuellement être mis en œuvre qu'avec des compléments VSTO et COM. Pour vous aider à planifier et à faire évoluer votre solution existante vers un complément web, cette lacune est comblée et la prise en charge de ces scénarios par les compléments web est en cours de développement. Ainsi, vos utilisateurs pourront continuer à utiliser votre solution de complément dans le nouveau client Outlook sur Windows.Dans le cadre des efforts déployés pour combler le fossé entre les scénarios uniquement pris en charge par les compléments VSTO et COM, Microsoft est ravi d'annoncer que certaines de ces fonctionnalités sont désormais disponibles dans Outlook sur Windows et sur le web avec la version 1.13 de Mailbox.Les exemples de scénarios décrits pour chaque fonctionnalité donnent un aperçu de ce que votre module complémentaire peut réaliser. En utilisant ces nouvelles fonctionnalités, les possibilités d'aborder d'autres cas d'utilisation sont infinies. Débloquez ces capacités dans votre complément Outlook avec Mailbox 1.13 dès aujourd'hui !Microsoft continue à améliorer l'expérience des compléments Outlook sur toutes les plateformes et a le plaisir de partager les nouvelles capacités à venir dans Outlook sur Android et sur iOS. Ainsi, vous pouvez permettre à vos utilisateurs d'en faire plus avec vos compléments mobiles Outlook.Excel est l'outil ultime de prise de décision. Les modules complémentaires étendent les capacités d'analyse, de calcul et de visualisation des données d'Excel. Les compléments existants connaissent un succès considérable et de nombreux nouveaux compléments visent à mettre la puissance de l'IA à la portée des utilisateurs. Microsoft dispose de plus de 2 000 API pour Excel, et en a ajouté quelques-unes qui permettent à vos compléments d'utiliser la mise en forme conditionnelle et de gérer les modifications des propriétés de la feuille de calcul. L'ensemble d'exigences de l'API Excel 1.17 comprend plusieurs nouvelles méthodes pour ajuster les règles de mise en forme conditionnelle et les événements de la feuille de calcul :Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?Quelles nouveautés trouvez-vous intéressantes ?